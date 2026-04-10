Европа бьёт тревогу: перед каким фактом Трамп может поставить Киев, ради завершения войны
Европа бьёт тревогу: перед каким фактом Трамп может поставить Киев, ради завершения войны

В ЕС опасаются «быстрой сделки» перед выборами в США: давление на Украину рискует стать жестче уже осенью

10 апреля 2026, 07:12
Кравцев Сергей

Европейские дипломаты выражают растущую тревогу из-за возможного изменения политики Вашингтона в отношении Украины. Как сообщает The Guardian, в ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп может потребовать от Киева территориальных уступок, ради достижения быстрого политического результата.

Европа бьёт тревогу: перед каким фактом Трамп может поставить Киев, ради завершения войны

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ключевым фактором называют приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс США. По оценкам европейских чиновников, Белый дом заинтересован в демонстрации внешнеполитической "победы", что может подтолкнуть администрацию к усилению давления на Украину уже этой осенью.

"Вы видите, что у Трампа заканчивается терпение – он хочет быстрых решений", — отметил один из европейских дипломатов на условиях анонимности. 

В ЕС считают, что подобный подход несет прямую угрозу суверенитету Украины, поскольку может сопровождаться более жесткими требованиями со стороны США.

Дополнительное беспокойство вызывает ожидаемый визит в Киев спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Это станет их первой поездкой в рамках новых мирных инициатив. По данным источников, они попытаются "перезагрузить" переговорный процесс, однако в Европе опасаются, что Киев могут поставить перед жестким выбором.

Отдельные дипломаты прямо говорят о риске давления на Украину с целью отказа от претензий на Донбасс. На этом фоне напряженность между США и европейскими союзниками усиливается, особенно после обострения ситуации на Ближнем Востоке и смещения фокуса Вашингтона на Иран.

В ЕС опасаются, что сокращение внимания и ресурсов США приведет к ослаблению поддержки Киева, оставив Европу один на один с долгосрочной угрозой со стороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский интригующе отреагировал на объявление Путиным "пасхального перемирия".




