Європа б'є на сполох: перед яким фактом Трамп може поставити Київ, заради завершення війни

Європейські дипломати висловлюють тривогу через можливу зміну політики Вашингтона щодо України. Як повідомляє The Guardian, у ЄС побоюються, що президент США Дональд Трамп може вимагати від Києва територіальних поступок задля досягнення швидкого політичного результату.

Ключовим фактором називають проміжні вибори, що наближаються, до Конгресу США. За оцінками європейських чиновників, Білий дім зацікавлений у демонстрації зовнішньополітичної перемоги, що може підштовхнути адміністрацію до посилення тиску на Україну вже восени.

"Ви бачите, що Трамп закінчує терпіння – він хоче швидких рішень", — зазначив один з європейських дипломатів на умовах анонімності.

У ЄС вважають, що подібний підхід несе пряму загрозу суверенітету України, оскільки може супроводжуватися жорсткішими вимогами США.

Додаткове занепокоєння викликає очікуваний візит до Києва спецпосланника Білого дому Стіва Уіткоффа та зятя президента Джареда Кушнера. Це стане їхньою першою поїздкою в рамках нових мирних ініціатив. За даними джерел, вони намагатимуться "перезавантажити" переговорний процес, однак у Європі побоюються, що Київ можуть поставити перед жорстким вибором.

Окремі дипломати прямо свідчать про ризик тиску на Україну з метою відмови від претензій на Донбас. На цьому тлі напруженість між США та європейськими союзниками посилюється, особливо після загострення ситуації на Близькому Сході та усунення фокусу Вашингтона на Іран.

У ЄС побоюються, що скорочення уваги та ресурсів США призведе до послаблення підтримки Києва, залишивши Європу віч-на-віч із довгостроковою загрозою з боку Росії.

