На Западе раскрыли пункты "последнего предложения Трампа" для Украины

Вашингтон надеется получить от Киева положительный ответ на мирные рамки, представленные в "окончательном предложении" главы Белого дома Дональда Трампа. Они включают, в частности, заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" Вашингтоном Крыма как часть РФ, отмену санкций и не только. С детали предложений американского лидера ознакомились авторы публикации "Axios".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Штаты ожидают от украинской стороны ответа и такой мирный план уже 23 апреля, рассказали американскому изданию источники, которые непосредственно знакомы с предложением.

Также западное СМИ пишет, что одностраничный документ, который США представили украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает подобные условия как "окончательное предложение" Трампа.

"Предложение очень четко говорит о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь расплывчато и в целом говорит о том, что Украина собирается получить", — цитирует украинского чиновника американское издание.

Если же говорить о том, что может получить РФ по предложению Трампа, то ключевым моментом есть, конечно же, "де-юре" признание США контроля России в Крыму, "де-факто" признание оккупации Россией частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, обещание, что Украина не станет членом НАТО – при этом в тексте отмечается, что Украина может стать частью Европейского Союза, отмена санкций в отношении РФ, введенных с 2014 года, расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.

Украина же может получить от "предложения Трампа" "надежные гарантии безопасности" с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников (документ расплывчато говорит о том, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминает об участии США, отмечает Axios). Также Киев может рассчитывать на возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной российскими войсками. Также Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге Украины. Есть еще пункт о компенсации и помощи на восстановление – хотя в документе не прописано, откуда именно будет браться финансирование.

Интересным моментом есть ситуация с Запорожской атомной электростанцией, которая сегодня оккупированная войсками РФ. Она, по предложению Трампа, будет считаться украинской, но будет управляться США. При этом электроэнергия от АЭС будет поставляться как в Украину, так и в Россию, говорится в материале Axios.

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