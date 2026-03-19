Европа сказала «нет» Трампу: по какому важному для США вопросу союзники умывают руки

Ключевые европейские союзники США отказываются поддерживать военную операцию против Ирана и не намерены направлять силы для разблокирования Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters, отмечая растущее недоверие к стратегии Вашингтона и опасения втягивания в затяжной конфликт.

Канцлер Германии Фридрих Мерц прямо заявил, что не видит чёткого плана успеха операции.

По его словам, США не консультировались с европейскими партнёрами и не запрашивали их участия. Берлин уже дал понять: пока продолжается война, Германия не будет обеспечивать свободу судоходства военными средствами. Министр обороны Борис Писториус поддержал эту позицию, подчеркнув: "это не наша война".

Аналогичную линию занял президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что Париж не является стороной конфликта. Европейские столицы считают, что риски участия превышают выгоды, особенно на фоне и без того напряжённых отношений с США – от войны в Украине до торговых споров.

Позиция политиков отражает и общественные настроения. Согласно опросам, большинство жителей Великобритании, Испании и Германии выступают против ударов по Ирану. Скепсис звучит даже со стороны оппозиционных сил, включая правые партии.

В Европе подчёркивают: их не устраивает участие в конфликте без ясных целей и права голоса. Один из чиновников ЕС отметил, что задачи США остаются размытыми и могут расходиться с целями Израиля, включая вопрос смены режима в Тегеране.

При этом европейцы ищут альтернативные подходы. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил о работе над планом обеспечения судоходства в проливе совместно с партнёрами. Франция, в свою очередь, обсуждает создание отдельной коалиции с участием стран Европы, Азии и Персидского залива, но без участия США.

Таким образом, Европа пытается выстроить собственную стратегию, одновременно демонстрируя единство и дистанцируясь от непредсказуемого курса администрации Дональд Трамп.

