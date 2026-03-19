Європа сказала «ні» Трампу: з якого важливого для США питання союзники вмивають руки

Ключові європейські союзники США відмовляються підтримувати військову операцію проти Ірану і не мають наміру спрямовувати сили для розблокування Ормузької протоки. Про це повідомляє Reuters, відзначаючи недовіру до стратегії Вашингтона і побоювання втягування в затяжний конфлікт.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямо заявив, що не бачить чіткого плану успіху операції.

За його словами, США не консультувалися з європейськими партнерами і не вимагали їхньої участі. Берлін уже дав зрозуміти: доки триває війна, Німеччина не забезпечуватиме свободу судноплавства військовими засобами. Міністр оборони Борис Пісторіус підтримав цю позицію, наголосивши: "це не наша війна".

Аналогічну лінію зайняв президент Франції Еммануель Макрон, заявивши, що Париж не є стороною конфлікту. Європейські столиці вважають, що ризики участі перевищують вигоди, особливо на тлі і без того напружених відносин із США – від війни в Україні до торговельних суперечок.

Позиція політиків відбиває і суспільні настрої. Згідно з опитуваннями, більшість жителів Великобританії, Іспанії та Німеччини виступають проти ударів по Ірану. Скепсис звучить навіть із боку опозиційних сил, включаючи праві партії.

У Європі наголошують: їх не влаштовує участь у конфлікті без ясних цілей та права голосу. Один із чиновників ЄС зазначив, що завдання США залишаються розмитими і можуть розходитися з цілями Ізраїлю, включаючи питання зміни режиму в Тегерані.

При цьому європейці шукають альтернативних підходів. Прем'єр Великобританії Кір Стармер заявив про роботу над планом забезпечення судноплавства у протоці разом із партнерами. Франція обговорює створення окремої коаліції за участю країн Європи, Азії та Перської затоки, але без участі США.

Таким чином, Європа намагається вибудувати власну стратегію, одночасно демонструючи єдність та дистанціюючись від непередбачуваного курсу адміністрації Дональд Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — танкери з російською нафтою почали масово змінювати маршрути безпосередньо під час рейсів: замість Китаю вони прямують до Індії, яка стрімко нарощує закупівлю сировини з РФ. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження судів.