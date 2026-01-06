Европа в шоке: нападение США на Венесуэлу меняет мировой порядок

Решение президента США Дональда Трампа о силовом вмешательстве в Венесуэле вызвало серьезную обеспокоенность в европейских столицах относительно возможного влияния на Гренландию, Данию и НАТО в целом. Правительства Европы все больше опасаются, что Вашингтон может применить аналогичный подход к полуавтономной территории Датского королевства, сообщает Bloomberg.

Объясняя операцию против лидера Венесуэлы и фактический контроль США над страной, Трамп назвал свои действия современным возрождением доктрины Монро XIX века, провозглашавшей Западное полушарие сферой стратегических интересов США. Он даже окрестил ее собственной версией – "доктриной Донро".

После вмешательства в Венесуэлу Трамп прямо связал эту логику с Гренландией, подчеркивая, что контроль над островом для него "абсолютно необходим" по вопросам безопасности. Европейские чиновники отмечают, что эти идеи уже закреплены в обновленной национальной безопасности США и теперь подкреплены конкретными действиями.

Для Европы и НАТО такие шаги могут иметь серьезные последствия. Возможное давление США на Гренландию создает риск прямого конфликта между Вашингтоном и другими членами Альянса, подрывая доверие к НАТО. Это заставило бы ЕС серьезно задуматься о собственной военной самостоятельности.

"Если США применят военную силу против другой страны НАТО, это поставит под угрозу весь Альянс и систему безопасности, существующую с конца Второй мировой войны", — подчеркнула премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в эфире TV2.

