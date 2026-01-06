Європа шокована: напад США на Венесуелу змінює світовий порядок

Рішення президента США Дональда Трампа про силове втручання у Венесуелі викликало серйозне занепокоєння в європейських столицях щодо можливого впливу на Гренландію, Данію та НАТО загалом. Уряди Європи дедалі більше побоюються, що Вашингтон може застосувати аналогічний підхід до напівавтономної території Данського королівства, повідомляє Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

Пояснюючи операцію проти лідера Венесуели та фактичний контроль США над країною, Трамп назвав свої дії сучасним відродженням доктрини Монро XIX століття, яка проголошувала Західну півкулю сферою стратегічних інтересів США. Він навіть охрестив її власною версією — "доктриною Донро".

Після втручання у Венесуелу Трамп прямо пов’язав цю логіку з Гренландією, наголошуючи, що контроль над островом є для нього "абсолютно необхідним" з питань безпеки. Європейські чиновники зазначають, що ці ідеї вже закріплені в оновленій національній стратегії безпеки США і тепер підкріплені конкретними діями.

Для Європи та НАТО такі кроки можуть мати серйозні наслідки. Можливий тиск США на Гренландію створює ризик прямого конфлікту між Вашингтоном і іншими членами Альянсу, підриваючи довіру до НАТО. Це змусило б ЄС серйозно задуматися над власною військовою самостійністю.

"Якщо США застосують військову силу проти іншої країни НАТО, це поставить під загрозу весь Альянс і систему безпеки, яка існує з кінця Другої світової війни", — наголосила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в ефірі TV2.

