Европейские страны в панике: на какие шаги могут пойти США из-за войны в Иране

Поставки американского оружия европейским союзникам могут существенно затянуться на фоне войны против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Оружие США.

По их словам, речь идет о контрактах, заключенных ранее, но до сих пор не выполненных. Задержки могут затронуть ряд стран, прежде всего в Балтийском регионе и Скандинавии. Причина – стремительное истощение запасов вооружений США из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Часть вооружений была закуплена через программу Foreign Military Sales (FMS), которая предусматривает продажу американской военной техники иностранным государствам при участии правительства США. Однако теперь даже эти поставки оказались под вопросом. Источники отмечают, что в Вашингтоне уже предупреждают партнеров о вероятных задержках.

В Белом доме и Госдепартаменте воздержались от комментариев, переадресовав запросы в Пентагон, который также не дал официального ответа.

Как отмечает Reuters, нынешняя ситуация демонстрирует, насколько масштабная военная кампания против Ирана, начавшаяся с авиаударов США и Израиля в конце февраля, ударила по американским запасам критически важного вооружения. Европейские чиновники все чаще выражают недовольство, поскольку срывы поставок ставят под угрозу их оборонные планы.

Дополнительное напряжение вызывает и позиция США: американские представители заявляют, что ресурсы сейчас необходимы для операций на Ближнем Востоке, одновременно упрекая европейцев в недостаточной поддержке усилий по обеспечению безопасности в районе Ормузского пролива.

При этом еще до эскалации с Ираном США уже исчерпали значительную часть своих запасов на фоне помощи Украине после вторжения России и поддержки Израиля в войне в Газе.

В перечень отложенных поставок входят различные виды боеприпасов, включая те, что применяются как в обороне, так и в наступлении. Названия стран не раскрываются, поскольку подобная информация считается чувствительной с точки зрения безопасности, особенно для государств, граничащих с Россией.

