Європейські країни у паніці: на які кроки можуть піти США через війну в Ірані

Постачання американської зброї європейським союзникам можуть суттєво затягтися на тлі війни проти Ірану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ять джерел, знайомих із ситуацією.

Зброя США.

За їхніми словами, йдеться про контракти, укладені раніше, але досі не виконані. Затримки можуть торкнутися низки країн, насамперед у Балтійському регіоні та Скандинавії. Причина – стрімке виснаження запасів озброєнь США через конфлікт на Близькому Сході.

Частину озброєнь було закуплено через програму Foreign Military Sales (FMS), яка передбачає продаж американської військової техніки іноземним державам за участю уряду США. Однак тепер навіть ці поставки опинилися під питанням. Джерела зазначають, що у Вашингтоні вже попереджають партнерів про можливі затримки.

У Білому домі та Держдепартаменті утрималися від коментарів, переадресувавши запити до Пентагона, який також не дав офіційної відповіді.

Як зазначає Reuters, нинішня ситуація демонструє, наскільки масштабна військова кампанія проти Ірану, яка розпочалася з авіаударів США та Ізраїлю наприкінці лютого, вдарила по американських запасах критично важливих озброєнь. Європейські чиновники все частіше висловлюють невдоволення, оскільки зриви постачання ставлять під загрозу їхні оборонні плани.

Додаткове напруження викликає і позиція США: американські представники заявляють, що ресурси зараз необхідні для операцій на Близькому Сході, одночасно дорікаючи європейцям за недостатню підтримку зусиль щодо забезпечення безпеки в районі Ормузької протоки.

При цьому ще до ескалації з Іраном США вже вичерпали значну частину своїх запасів на фоні допомоги Україні після вторгнення Росії та підтримки Ізраїлю у війні у Газі.

Перелік відкладених поставок включає різні види боєприпасів, включаючи ті, що застосовуються як в обороні, так і в наступі. Назви країн не розкриваються, оскільки подібна інформація вважається чутливою з погляду безпеки, особливо для держав, що межують із Росією.

