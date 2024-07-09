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F-35, Patriot и Abrams: кому США выделяют миллиарды на закупку оружия, когда в этом нуждается Украина

США планируют укрепить восточный фланг НАТО, поэтому Польша получит очередную оружейную партию

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официальный Вашингтон выделил Польше кредит в размере 2 млрд. долларов на закупку современных образцов вооружений. Как сообщает портал "Комментарии", об этом информирует Государственный департамент США.

F-35, Patriot и Abrams: кому США выделяют миллиарды на закупку оружия, когда в этом нуждается Украина

США. Фото: из открытых источников

"Польша является верным союзником США, и это соглашение еще больше укрепит восточный фланг НАТО", – говорится в заявлении американского ведомства.

Прямые кредиты в рамках Foreign Military Financing являются инструментом сотрудничества в сфере безопасности, зарезервированным для некоторых партнеров США. Предполагается, что кредитные средства будут способствовать военной модернизации Польши, которая является важным элементом восточного фланга НАТО.

Стоит напомнить, что ранее Польша закупила у США истребители пятого поколения F-35, зенитные ракетные комплексы Patriot и основные боевые танки Abrams. В 2022 году Варшава решила приобрести около 500 американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также Польша активно сотрудничает в оборонной сфере с Южной Кореей: ранее между Варшавой и Сеулом был подписан контракт о покупке легких истребителей FA-50, танков К2 и самоходных гаубиц К9.

Отметим, что Варшава тратит на оборону четыре процента своего ВВП, что является самым высоким показателем в Североатлантическом альянсе.

Читайте на портале "Комментарии" — Польша резко выступила против передачи Украине системы Patriot. В частности, против такого решения выступил руководитель Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера не соглашается передать Украине системы ЗРК Patriot.

"Нет, безусловно, нет", — дал поляк ответ на вопросы журналиста.

Севера подчеркнул, что поступающие из американских СМИ соответствующие сигналы вызывают тревогу.

"Я попросил о встрече со своим американским коллегой, чтобы поговорить об этом вопросе. Перемещать всю батарею Patriot очень опасно... безопасность Польши снижается... Каждый солдат знает, что развертывание войск начинается, прежде всего, с защиты своих группировок, то есть с противовоздушной обороны. Необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск" – высказался руководитель Бюро нацбезопасности Польши.




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Источник: https://www.state.gov/second-2-billion-u-s-poland-foreign-military-financing-direct-loan-strengthens-nato/
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