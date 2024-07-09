F-35, Patriot и Abrams: кому США выделяют миллиарды на закупку оружия, когда в этом нуждается Украина

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Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон выделил Польше кредит в размере 2 млрд. долларов на закупку современных образцов вооружений. Как сообщает портал "Комментарии", об этом информирует Государственный департамент США.
США. Фото: из открытых источников
Прямые кредиты в рамках Foreign Military Financing являются инструментом сотрудничества в сфере безопасности, зарезервированным для некоторых партнеров США. Предполагается, что кредитные средства будут способствовать военной модернизации Польши, которая является важным элементом восточного фланга НАТО.
Стоит напомнить, что ранее Польша закупила у США истребители пятого поколения F-35, зенитные ракетные комплексы Patriot и основные боевые танки Abrams. В 2022 году Варшава решила приобрести около 500 американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также Польша активно сотрудничает в оборонной сфере с Южной Кореей: ранее между Варшавой и Сеулом был подписан контракт о покупке легких истребителей FA-50, танков К2 и самоходных гаубиц К9.
Отметим, что Варшава тратит на оборону четыре процента своего ВВП, что является самым высоким показателем в Североатлантическом альянсе.
Читайте на портале "Комментарии" — Польша резко выступила против передачи Украине системы Patriot. В частности, против такого решения выступил руководитель Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера не соглашается передать Украине системы ЗРК Patriot.
Севера подчеркнул, что поступающие из американских СМИ соответствующие сигналы вызывают тревогу.
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