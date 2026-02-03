Файлы Эпштейна раскрывают неожиданную информацию о знакомстве Трампа и Мелании

Минюст США 30 января обнародовал новые материалы по делу Джеффри Эпштейна. Среди миллионов страниц, переданных в рамках исполнения Закона о свободе информации, появился документ ФБР, содержащий неожиданное заявление о знакомстве Дональда Трампа с его будущей супругой Меланией.

Дональда и Мелания Трамп могли познакомиться через Эпштейна

Как сообщает The Daily Beast со ссылкой на файлы Эпштейна, в 2019 году бывшая ассистентка Эпштейна, работавшая с ним в 2005–2006 годах, дала показания ФБР под угрозой ответственности за ложные показания. По ее словам, именно Эпштейн якобы познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом. Эта информация содержится в 11-страничном документе, в значительной степени отредактированном, который стал частью большого массива файлов Эпштейна.

"Дзамполли пытался купить Elite Models с помощью Эпштейна. Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом", — сказала женщина.

Эти утверждения противоречат установившейся версии, согласно которой знакомство Мелании и Дональда Трампа состоялось в 1998 году на вечеринке в нью-йоркском клубе Kit Kat. Именно эту историю Мелания Трамп описывает в собственных мемуарах, опубликованных в 2024 году, и ее раньше озвучивал Дональд Трамп.

В Белом доме воздержались от прямых комментариев по поводу информации, однако напомнили о позиции Министерства юстиции США, что обнародованные файлы Эпштейна могут содержать непроверенные или ложные данные, поскольку включают материалы, предоставленные общественностью без предварительной верификации.

Ранее биограф Трампа Майкл Вольф утверждал, что Трамп и Мелания познакомились в 1998 году через Паоло Дзамполли, тогдашнего агента Мелании. Первая леди угрожала подать в суд на 1 миллиард долларов на автора. Это была не единственная угроза Мелании, ведь она также говорила, что подаст в суд на сына Байдена Хантера на 1 миллиард долларов после того, как он повторил слова Вольфа об их знакомстве с Трампом через Эпштейна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в скандальных файлах Эпштейна нашли переписку с украинским модельным агентством.

Также "Комментарии" писали, что только один президент Украины не упоминается в скандальных файлах Эпштейна.