Файли Епштейна розкривають несподівану інформацію про знайомство Трампа та Меланії
Файли Епштейна розкривають несподівану інформацію про знайомство Трампа та Меланії

Опубліковані документи ФБР у справі Епштейна містять заяву, що саме він нібито познайомив Дональда Трампа з Меланією.

3 лютого 2026, 13:50
Автор:
Slava Kot

Мін’юст США 30 січня оприлюднив нові матеріали у справі Джеффрі Епштейна. Серед мільйонів сторінок, переданих у межах виконання Закону про свободу інформації, з’явився документ ФБР, який містить несподівану заяву про знайомство Дональда Трампа з його майбутньою дружиною Меланією.

Файли Епштейна розкривають несподівану інформацію про знайомство Трампа та Меланії

Дональда і Меланія Трамп могли познайомитися через Епштейна

Як повідомляє The Daily Beast з посиланням на файли Епштейна, у 2019 році колишня асистентка Епштейна, яка працювала з ним у 2005–2006 роках, дала свідчення ФБР під загрозою відповідальності за неправдиві покази. За її словами, саме Епштейн нібито познайомив Меланію Трамп із Дональдом Трампом. Ця інформація міститься в 11-сторінковому документі, значною мірою відредагованому, який став частиною великого масиву файлів Епштейна.

"Дзамполлі намагався купити Elite Models за допомогою Епштейна. Епштейн познайомив Меланію Трамп з Дональдом Трампом", — сказала жінка.

Ці твердження суперечать усталеній версії, згідно з якою знайомство Меланії та Дональда Трампа відбулося у 1998 році на вечірці в нью-йоркському клубі Kit Katі. Саме цю історію Меланія Трамп описує у власних мемуарах, опублікованих у 2024 році, і її ж раніше озвучував Дональд Трамп.

Файли Епштейна розкривають несподівану інформацію про знайомство Трампа та Меланії - фото 2

У Білому домі утрималися від прямих коментарів щодо інформації, однак нагадали про позицію Міністерства юстиції США, що оприлюднені файли Епштейна можуть містити неперевірені або хибні дані, оскільки включають матеріали, надані громадськістю без попередньої верифікації.

Раніше біограф Трампа Майкл Вольф стверджував, що Трамп і Меланія познайомилися в 1998 році через Паоло Дзамполлі, тодішнього агента Меланії. Перша леді погрожувала подати до суду на 1 мільярд доларів на автора. Це була не єдина погроза Меланії, адже вона також говорила, що подасть до суду на сина Байдена Гантера на 1 мільярд доларів після того, як він повторив слова Вольфа про їх знайомство з Трампом через Епштейна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у скандальних файлах Епштейна знайшли листування з українською модельною агенцією.

Також "Коментарі" писали, що лише один президент України не згадується у скандальних файлах Епштейна.



Джерело: https://www.thedailybeast.com/epstein-assistant-told-feds-he-introduced-melania-to-trump-files-reveal/
