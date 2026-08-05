ФБР открывает двери Москве и Пекину: почему новый курс США вызвал тревогу среди спецслужб

Федеральное бюро расследований США расширило взаимодействие с правоохранительными органами России и Китая, объясняя это необходимостью более эффективно бороться с транснациональной преступностью. Как сообщает Reuters, новый формат сотрудничества уже выходит за рамки обычного обмена информацией и вызывает неоднозначную реакцию среди бывших американских спецслужб.

ФБР. Фото: из открытых источников

По словам директора ФБР Каша Пателя, взаимодействие ограничивается конкретными направлениями – борьбой с незаконным оборотом фентанила, киберпреступностью и сетями сексуальной эксплуатации детей. Однако фактически сотрудничество уже включает взаимные визиты стражей порядка, работу агентов ФБР в Китае, обмен оперативной информацией, а также проведение совместных операций по задержанию подозреваемых.

В ФБР сообщили, что в конце июля Каш Патель посетил Пекин, а уже осенью планирует поездку в Россию. Это стало одним из самых необычных шагов американского бюро за последние годы на фоне напряженных отношений Вашингтона с Москвой и Пекином.

Впрочем, бывшие представители американской контрразведки считают подобный курс опасным. Они предупреждают, что Россия и Китай могут использовать официальные контакты для получения доступа к служебной информации, американской инфраструктуре или сбору разведданных. Бывший старший агент ФБР Джефф Крокер заявил, что оба государства остаются стратегическими противниками США, а потому любое взаимодействие требует максимальной осторожности.

Сам Патель настаивает, что сотрудничество носит исключительно прагматический характер и не распространяется на вопросы национальной безопасности или разведки. По его словам, аналогичный подход может применяться и к другим государствам, если это поможет более эффективно бороться с международной преступностью.

Также издание "Комментарии" сообщало – в новых рассекреченных архивах ФБР обнаружили данные о выходящих из НЛО пришельцах.



