ФБР відкриває двері Москві та Пекіну: чому новий курс США викликав тривогу серед спецслужб

Федеральне бюро розслідувань США розширило взаємодію з правоохоронними органами Росії та Китаю, пояснюючи це необхідністю ефективніше боротися з транснаціональною злочинністю. Як повідомляє Reuters, новий формат співпраці вже виходить далеко за межі звичайного обміну інформацією і викликає неоднозначну реакцію серед колишніх американських спецслужбовців.

ФБР. Фото: з відкритих джерел

За словами директора ФБР Каша Пателя, взаємодія обмежується конкретними напрямками – боротьбою з незаконним обігом фентанілу, кіберзлочинністю та мережами сексуальної експлуатації дітей. Проте фактично співробітництво вже включає взаємні візити правоохоронців, роботу агентів ФБР у Китаї, обмін оперативною інформацією, а також проведення спільних операцій із затримання підозрюваних.

У ФБР повідомили, що наприкінці липня Каш Патель відвідав Пекін, а вже восени планує поїздку до Росії. Це стало одним із найбільш незвичних кроків американського бюро за останні роки на тлі напружених відносин Вашингтона з Москвою та Пекіном.

Втім, колишні представники американської контррозвідки вважають такий курс небезпечним. Вони попереджають, що Росія та Китай можуть використати офіційні контакти для отримання доступу до службової інформації, американської інфраструктури або збору розвідданих. Колишній старший агент ФБР Джефф Крокер заявив, що обидві держави залишаються стратегічними противниками США, а тому будь-яка взаємодія потребує максимальної обережності.

Сам Патель наполягає, що співпраця має виключно прагматичний характер і не поширюється на питання національної безпеки чи розвідки. За його словами, аналогічний підхід може застосовуватися й до інших держав, якщо це допоможе ефективніше боротися з міжнародною злочинністю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у нових розсекречених архівах ФБР виявили дані про прибульців, які виходили з НЛО.



