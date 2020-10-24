ФБР предотвратило покушение на кандидата в президенты США

В пятницу, 23 октября, Федеральное бюро расследований США предотвратило покушение на кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источника, 19-летний Александр Трейсмен (гражданин Америки) признался, что планировал покушение на Байдена. Помимо этого, у него были в планах террористические акты по всей стране.

Трейсмен был задержан весной этого года. Полиция задержала подозреваемого городе Каннаполис, штат Северная Каролина. Местные жители обратили внимание на странный автомобиль, которое долгое время стоял на одном месте. Во время обыска полицейские обнаружили огнестрельное оружие.

Как ранее сообщали "Комментарии", вторые дебаты между Трампом и Байденом пройдут в необычном формате.

Комиссия, которая занимается подготовкой и проведением президентских выборов, приняла такое решение, чтобы минимизировать риски заболеваемости на COVID-19. Оба кандидаты будут пребывать в одном месте, однако не будут лично видеть друг друга в комнате.







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