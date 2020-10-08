kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.10.2020

BTC/USD

10899.83

ETH/USD

349.84

LTC/USD

47.23

НБУ 08.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в необычном формате: действующий президент уже отказался участвовать
commentss НОВОСТИ Все новости

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в необычном формате: действующий президент уже отказался участвовать

В США хотели сделать виртуальные дебаты, но Трамп сразу же отказался

сегодня, 16:45
Автор:

Владимир Лавский

Второй раунд дебатов накануне выборов президента США между Дональдом Трампом и Джо Байденом запланировано провести в виртуальном формате. Об этом сообщает портал CNBC.

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в необычном формате: действующий президент уже отказался участвовать

Комиссия, которая занимается подготовкой и проведением президентских выборов, приняла такое решение, чтобы минимизировать риски заболеваемости на COVID-19.  Оба кандидаты будут пребывать в одном месте, однако не будут лично видеть друг друга в комнате.

Однако действующий президент США Дональд Трамп уже высказал негодование по поводу данного решения.

"Они там думают, что у меня так много времени, чтобы его тратить на виртуальные дебаты? Отнюдь нет! Просто в Америке хотят защитить Байдена — вот и все. Причем — все хотят этого", — заявил Трамп. 

Напомним, второй раунд дебатов должен состояться в четверг, 15 октября во Флориде. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, сколько денег понадобилось США для лечения Трампа от COVID-19. 

Есть основания полагать, что президентское лечение стоило более $100 тысяч. В The New York Times говорится, что в эту сумму вошли три дня в медцентре Уолтера Рида, многочисленные тесты на коронавирус, доставка пациента на вертолете в больницу и обратно, а также стероиды, кислород и экспериментальное лечение с помощью антител уже переболевших американцев. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости