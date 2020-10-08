Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в необычном формате: действующий президент уже отказался участвовать

Второй раунд дебатов накануне выборов президента США между Дональдом Трампом и Джо Байденом запланировано провести в виртуальном формате. Об этом сообщает портал CNBC.

Комиссия, которая занимается подготовкой и проведением президентских выборов, приняла такое решение, чтобы минимизировать риски заболеваемости на COVID-19. Оба кандидаты будут пребывать в одном месте, однако не будут лично видеть друг друга в комнате.

Однако действующий президент США Дональд Трамп уже высказал негодование по поводу данного решения.

"Они там думают, что у меня так много времени, чтобы его тратить на виртуальные дебаты? Отнюдь нет! Просто в Америке хотят защитить Байдена — вот и все. Причем — все хотят этого", — заявил Трамп.

Напомним, второй раунд дебатов должен состояться в четверг, 15 октября во Флориде.

Ранее "Комментарии" рассказывали, сколько денег понадобилось США для лечения Трампа от COVID-19.

Есть основания полагать, что президентское лечение стоило более $100 тысяч. В The New York Times говорится, что в эту сумму вошли три дня в медцентре Уолтера Рида, многочисленные тесты на коронавирус, доставка пациента на вертолете в больницу и обратно, а также стероиды, кислород и экспериментальное лечение с помощью антител уже переболевших американцев.



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