Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в необычном формате: действующий президент уже отказался участвовать

Язык
BTC/USD
10899.83
ETH/USD
349.84
LTC/USD
47.23
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.37
Владимир Лавский
Второй раунд дебатов накануне выборов президента США между Дональдом Трампом и Джо Байденом запланировано провести в виртуальном формате. Об этом сообщает портал CNBC.
Комиссия, которая занимается подготовкой и проведением президентских выборов, приняла такое решение, чтобы минимизировать риски заболеваемости на COVID-19. Оба кандидаты будут пребывать в одном месте, однако не будут лично видеть друг друга в комнате.
Однако действующий президент США Дональд Трамп уже высказал негодование по поводу данного решения.
Напомним, второй раунд дебатов должен состояться в четверг, 15 октября во Флориде.
Ранее "Комментарии" рассказывали, сколько денег понадобилось США для лечения Трампа от COVID-19.
Есть основания полагать, что президентское лечение стоило более $100 тысяч. В The New York Times говорится, что в эту сумму вошли три дня в медцентре Уолтера Рида, многочисленные тесты на коронавирус, доставка пациента на вертолете в больницу и обратно, а также стероиды, кислород и экспериментальное лечение с помощью антител уже переболевших американцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости