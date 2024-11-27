Финальный аккорд Байдена: что глава Белого дома просит у Конгресса для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "New York Post".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Согласно сообщению, административно-бюджетное управление Белого дома выступило с предложением включить эту финансовую помощь в пакет решений, чтобы избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.
Из общей суммы 24 миллиарда долларов, 8 миллиардов предусмотрено для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала.
Однако часть республиканцев уже выразила несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критике.
Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспечат Украину всем необходимым, чтобы воевать в течение 2025 года.
Энтони Блинкен подчеркнул, что G7 и ее партнеры настроены на то, чтобы у Украины были деньги, боеприпасы и силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году или вести переговоры о мире с позиции силы.
Топ-дипломат отметил, что агрессия, которую осуществляет Россия, направлена не только против Украины.
Новости