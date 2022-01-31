Финишная линия: объявили, когда будет принят законопроект США о санкциях против России

Американские сенаторы очень близки к достижению соглашения по законодательству о санкциях против России за его действия в отношении Украины, включая некоторые меры, которые могут вступить в силу до любого вторжения, заявили 31 января два ведущих сенатора. Об этом сообщает Reuters.

Глава комитета Сената по иностранным делам Роберт Менендес (DNJ) с сенатором Джимом Риша (Р-Айдахо) - Reuters

Сенаторы Боб Менендес, глава Комитета по иностранным делам Сената от Демократической партии, и Джеймс Риш, главный республиканец, надеялись продвинуться над законопроектом на этой неделе.

"Я бы охарактеризовал это как то, что мы находимся на линии в один ярд", — сказал Менендес в эфире CNN "Состояние Союза", используя ссылку на американский футбол, что означает "очень близко к воротам".

По словам Менендеса, существует сильная двухпартийная решимость поддержать Украину и наказать Россию, если она вторгнется в Украину. Отвечая на вопрос, будет ли достигнута договоренность на этой неделе, он сказал: "Я верю, что мы достигнем этого".

Высшие чиновники администрации Байдена проведут секретный брифинг для всех сенаторов США в четверг, 3 февраля, сообщил помощник Сената. Лидеры Конгресса попросили провести брифинг по ситуации.

Законопроект Сената будет направлен на наиболее значительные российские банки и российский суверенный долг, а также будет оказывать больше военной помощи США Украине.

По словам Менендеса, некоторые санкции в законопроекте могут вступить в силу до любого вторжения из-за того, что Россия уже совершила, в частности, кибератаки на Украину, операции под фальшивым флагом и усилия по внутреннему подрыву украинского правительства.

По его словам, в случае вторжения России последуют более сокрушительные санкции. Между сенаторами обеих сторон все еще существуют разногласия, особенно относительно того, вводить ли санкции по газопроводу "Северный поток-2".

Украина требует обоих действий – санкции прямо сейчас и после какого-либо вторжения, заявила посол Киева в США Оксана Маркарова в эфире телеканала CBS "Лицом к нации".

Как сообщали ранее "Комментарии", западные государства угрожают жесткими экономическими санкциями против России, если она вторгнется в Украину.

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