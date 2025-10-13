Физическую слабость Трампа уже невозможно скрыть: как он проиграл в борьбе с зонтиком (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп попал в неудобную ситуацию при посадке в самолет — он не смог самостоятельно справиться с зонтиком, который постоянно вырывался из его рук. Этот эпизод снова вызвал разговоры о его возможной физической слабости и проблемах со здоровьем.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Инцидент произошел в Вашингтоне, где в этот день дул сильный северо-восточный ветер. Трамп садился на борт самолета Air Force One, направляясь в Израиль.

Перед посадкой президент раскрыл зонтик во время короткого общения с журналистами, однако из-за ветра удержать его было сложно. После непродолжительного разговора Трамп направился к трапу самолета, не закрывая зонтики.

Поднявшись по лестнице, он задержался у входа — зонтик мешал зайти внутрь. Наконец, на помощь пришел один из его помощников, после чего глава Белого дома смог попасть на борт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после обнародования видео из Белого дома от 2 сентября, где под пиджаком президента США Дональда Трампа заметили странную выпуклость, в обществе разгорелись новые обсуждения его состояния здоровья. Это произошло во время его разговора с журналистами.

Как сообщило издание IrishStar, пользователи соцсетей начали выдвигать разные версии. Одни считают, что речь идет о неудачно сшитой или специально подбитой подкладке костюма. В то же время, другие обратили внимание на неестественное расположение складок ткани, предполагая, что это может быть признаком наличия медицинского устройства или бандажа.

Трамп, в свою очередь, публично отверг все слухи об ухудшении здоровья. Он заявил, что не представал перед камерами всего два дня, но этого оказалось достаточно, чтобы начали распространять "сплетни о его смерти".



