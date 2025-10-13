Фізичну слабкість Трампа вже неможливо приховати: як він програв у боротьбі з парасолькою (ВІДЕО)

Президент США Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію під час посадки в літак — він не зміг самостійно впоратися з парасолькою, яка постійно виривалася з його рук. Цей епізод знову викликав розмови про його можливу фізичну слабкість і проблеми зі здоров’ям.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Інцидент стався у Вашингтоні, де в той день дув сильний північно-східний вітер. Трамп сідав на борт літака Air Force One, прямувавши до Ізраїлю.

Перед посадкою президент розкрив парасольку під час короткого спілкування з журналістами, однак через вітер утримати її було складно. Після нетривалої розмови Трамп попрямував до трапа літака, не закриваючи парасольки.

Піднявшись сходами, він затримався біля входу — парасолька заважала зайти всередину. Зрештою, на допомогу прийшов один із його помічників, після чого глава Білого дому зміг потрапити на борт.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після оприлюднення відео з Білого дому від 2 вересня, де під піджаком президента США Дональда Трампа помітили дивну випуклість, у суспільстві розгорілися нові обговорення його стану здоров’я. Це сталося під час його розмови з журналістами.

Як повідомило видання IrishStar, користувачі соцмереж почали висувати різні версії. Одні вважають, що йдеться про невдало пошиту або спеціально підбиту підкладку костюма. Водночас інші звернули увагу на неприродне розташування складок тканини, припускаючи, що це може бути ознакою наявності медичного пристрою чи бандажа.

Трамп, своєю чергою, публічно відкинув усі чутки щодо погіршення здоров’я. Він заявив, що не з’являвся перед камерами всього лише два дні, але цього виявилося достатньо, аби почали поширювати "плітки про його смерть".



