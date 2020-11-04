Фото дня: Дональд Трамп и Джо Байден готовятся выйти в октагон

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Владимир Лавский
Президент UFC Дана Уайт, который занимается подготовкой и проведением боев без правил, опубликовал в Твиттере фото с кандидатами на должность президента США — Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Уайт намекнул на традиционную дуэль взглядов, которую проводят бойцы перед поединком.
Последний опрос проводился с 27 по 29 октября. Согласно данные исследования, Байдена на данный момент поддерживают 52% избирателей, в то время как Трампа — 44%. Еще по два процента опрошенных затрудняются сделать или поддерживают третьего кандидата.
Если верить статистике, то основная аудитория Трампа — это сельские жители, белые мужчины и евангельские христиане. Байден же пользуется популярностью у женщин, эмигрантов из Латинской Америки и молодежи.
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