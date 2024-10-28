Гаррис хочет войти в историю: что она может сделать для Украины в случае победы на выборах

В случае победы Камалы Гаррис на выборах президента США, если она продлит политику Джо Байдена, это будет минимум, который она может сделать для поддержки Украины, об этом в комментарии 24 канала отметил исполнительный директор организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

Камала Гаррис

По его словам, трудно представить менее эффективную политику, чем нынешняя, проводимая администрацией Белого дома, в том числе демократами.

Эпштейн предположил, что существует вероятность, что Гаррис, если станет президентом, может действовать более радикально в вопросах поддержки Украины, чем ее предшественник.

"Я думаю, что она желает войти в историю, чтобы ее запомнили как человека, спасшего свободный мир", — подчеркнул он.

Эпштейн также отметил, что в последнее время Гаррис часто выражала более решительные позиции по отношению к Украине. К примеру, она заявляла, что Украина должна одержать победу в войне, начатой Россией.

Недавно США передали Украине один из самых больших пакетов помощи, который составил 8 миллиардов долларов.

Эпштейн также считает, что в случае избрания Гарриса ее реакция на войну в Украине может быть более жесткой, чем у Джо Байдена. По его словам, она, вероятно, позволит Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что за десять дней до выборов президента США представительница Демократической партии Камала Гаррис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп сравнялись по уровню поддержки. Речь идет о семи ключевых так называемых шатких штатах, сообщает Bloomberg, ссылаясь на соцопрос.



