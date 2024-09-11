Гаррис и Трамп не интересуются Украиной: от кого будут зависеть их решения по войне

На дебатах Дональда Трампа и Камалы Гаррис тема Украины не была ведущей, отметил в колонке на "Главреде" политолог Петр Олещук.

США и Украина

По его словам, Трамп еще раз повторил свои любимые тезисы о том, что, будь он президентом, то не допустил войну в Украине и вторжение Путина. Кроме того, республиканец попытался упрекнуть свою оппоненту в том, что, мол, она проводила какие-то переговоры перед началом войны, но провалила их, поэтому она еще хуже в контексте внешней политики, чем Байден. Кроме того, подчеркивает политолог, о завершении войны Трамп ничего конкретного не сказал, лишь отметил, что в интересах США – закончить эту войну как можно скорее. Более того, республиканец отказался давать конкретный ответ о том, поддерживает ли он победу Украины и намекнул, что его действительно интересует завершение войны, а не победа Украины.

Гаррис продолжала декларировать те цели и тот политический курс, который на данный момент реализует администрация Байдена, то есть поддержка Украины и отпор Путину. И демократка попыталась обвинить Трампа в том, что он вроде бы будет дружить с диктаторами, таким образом изменяя американским ценностям.

"Поэтому ничего нового на дебатах об Украине не прозвучало. Трамп пытается атаковать администрацию Байдена при любой возможности и говорить, что все, что она делает, неправильно, и он бы все делал не так. А Гаррис пытается повторять те тезисы, которые раньше озвучивал Байден, при этом особо не углубляясь в сущность вопроса", — говорит политолог.

По его словам, сделать какие-либо выводы о последствиях для Украины в результате избрания одного или другого кандидата на основании этих дебатов невозможно, потому что от них не прозвучало никакой содержательной информации.

По мнению Олещука, в случае победы и Трампа, и Гаррис более важную роль будет играть то, кто у них будет госсекретарем и советниками по внешнеполитическим вопросам. Сами же они не будут в значимой степени определять внешнюю политику США, считает эксперт.

Политолог отметил, что на самом деле позиция Трампа тяготеет к повторению многих тезисов, напоминающих российскую пропаганду, например, его слова об огромном количестве скрываемых со стороны Украины. И вообще, подчеркивает Олещук, этот отказ от декларации необходимости победы Украины выглядит не очень хорошо. Просто, отмечает эксперт, для Трампа вопрос Украины – это что-то, что ему мешает, мозолит, но особо его не беспокоит.

"Кто из кандидатов был бы выгоднее для России? Путин заявил, что поддерживал Байдена, а теперь соответственно он за Гаррис. Но это игра. Путин в результате своего КГБистского прошлого считает, что он постоянно должен заниматься дезинформацией оппонентов, поэтому постоянно откровенно лжет, очевидно, думая, что это делает его талантливым и выдающимся политиком", — говорит Олещук.

По его мнению, на самом деле Путин заинтересован в том, чтобы разжигать рознь и конфликты внутри государств Запада, а более желательно для России, чтобы там дело доходило до откровенного противостояния. Поэтому Путину не столько интересен конкретный кандидат в президенты США, сколько очередной штурм Капитолия, желательно с огнестрельным оружием, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле заявили, что Трамп не сможет остановить войну в Украине просто позвонив Путину.



