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Гаррис или Трамп: стало известно, кто впереди по поддержке в четырех ключевых штатах из семи

Опрос показал, у кого больше шансов победить на выборах

сегодня, 07:02
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Кравцев Сергей

Вице-президент США Камала Гаррис опережает кандидата в президенты США Дональда Трампа в четырех ключевых штатах из семи, которые, вероятно, решат исход выборов в ноябре. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Гаррис или Трамп: стало известно, кто впереди по поддержке в четырех ключевых штатах из семи

Трамп и Гаррис

Согласно опросу, проведенного агентством Bloomberg и компанией Morning Consult, Гаррис имеет преимущество над Трампом в Аризоне (49% опрошенных за вице-президента США, против 47% за экс-президента), Висконсине (50% против 47), Мичигане (53% против 42%) и Неваде (47% против 45%).

В то же время оба претендента заручились одинаковом уровнем поддержки в штате Джорджия (47%). Среди оставшихся двух ключевых штатов, Трамп опережает Гаррис в Пенсильвании (50% против 46%) и Северной Каролине (50% против 46%).

В общей сложности действующий вице-президент США опережает экс-президента на 1 процентный пункт — за Гаррис 48% респондентов, за Трампа 47%. Джо Байден в свою очередь, действующий глава Белого дома, в таком же опросе в начале июля проигрывал Трампу на 2 процентных пункта (47% против 45%).

Данный опрос, показавший преимущество Гаррис над Трампом, проводился в период с 24 по 28 июля. В нем приняли участие почти 5 тысяч американских избирателей из семи штатов. Погрешность составила 1 процентный пункт.

Стоит напомнить, что за первую неделю своей предвыборной кампании Камала Гаррис собрала рекордные 200 млн пожертвований. В ее штабе заявился, что это является свидетельством о подавляющей поддержке заявки кандидата на должность президента США.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/features/2024-07-30/kamala-harris-erases-trump-s-swing-state-lead-in-2024-election-poll?srnd=homepage-europe
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