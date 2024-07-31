Гаррис или Трамп: стало известно, кто впереди по поддержке в четырех ключевых штатах из семи

Вице-президент США Камала Гаррис опережает кандидата в президенты США Дональда Трампа в четырех ключевых штатах из семи, которые, вероятно, решат исход выборов в ноябре. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Трамп и Гаррис

Согласно опросу, проведенного агентством Bloomberg и компанией Morning Consult, Гаррис имеет преимущество над Трампом в Аризоне (49% опрошенных за вице-президента США, против 47% за экс-президента), Висконсине (50% против 47), Мичигане (53% против 42%) и Неваде (47% против 45%).

В то же время оба претендента заручились одинаковом уровнем поддержки в штате Джорджия (47%). Среди оставшихся двух ключевых штатов, Трамп опережает Гаррис в Пенсильвании (50% против 46%) и Северной Каролине (50% против 46%).

В общей сложности действующий вице-президент США опережает экс-президента на 1 процентный пункт — за Гаррис 48% респондентов, за Трампа 47%. Джо Байден в свою очередь, действующий глава Белого дома, в таком же опросе в начале июля проигрывал Трампу на 2 процентных пункта (47% против 45%).

Данный опрос, показавший преимущество Гаррис над Трампом, проводился в период с 24 по 28 июля. В нем приняли участие почти 5 тысяч американских избирателей из семи штатов. Погрешность составила 1 процентный пункт.

Стоит напомнить, что за первую неделю своей предвыборной кампании Камала Гаррис собрала рекордные 200 млн пожертвований. В ее штабе заявился, что это является свидетельством о подавляющей поддержке заявки кандидата на должность президента США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп заявил о готовности к дебатам с Гаррис, но есть нюанс.



