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Трамп заявил о готовности к дебатам с Гаррис, но есть нюанс

Тем не менее, Трамп перечислил причины, по которым он не станет участвовать в дебатах

сегодня, 10:08
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Кравцев Сергей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он, "вероятно", в конечном итоге проведет дебаты с вице-президентом Камалой Гаррис перед выборами в ноябре, но он оставил возможность отказаться от этого. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "The Hill".

Трамп заявил о готовности к дебатам с Гаррис, но есть нюанс

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Ответ – да, я, вероятно, в конечном итоге приму участие в дебатах", — сказал Трамп ведущей Fox News Лоре Ингрэм и добавил, что любые дебаты должны проводиться до начала досрочного голосования.

Тем не менее, Дональд Трамп перечислил причины, по которым он не станет участвовать, хотя Ингрэм предупредила, что это позволит его критикам сказать, что он боится. Трамп указал на свое якобы лидерство в общенациональных и спорных опросах в штатах, хотя эти опросы показывают близкие результаты. Он также утверждает, что общественность знает, каковы позиции обоих кандидатов по этим вопросам.

"Ответ – да, но я также могу привести доводы в пользу того, чтобы этого не делать", — добавил Трамп.

Он добавил, кроме того, ему не нравится поощрять фейковые новости. Они заработают десятки миллионов долларов на этих дебатах.

Трамп и президент Байден договорились о двух дебатах, одних 27 июня и других 10 сентября, организованных ABC News. Провальное выступление Байдена на июньских дебатах вызвало призывы демократов к нему отказаться от выдвижения своей кандидатуры, что он и сделал в начале этого месяца, столкнувшись с растущим давлением.

Гаррис получила поддержку достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом от демократов. Съезд демократов пройдет 19-22 августа в Чикаго.

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