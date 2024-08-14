Гаррис изменит все: какие важные для Украины решения она может принять, если станет президентом

Возможное президентство Камалы Гаррис в США может стать шансом на перезагрузку отношений с Украиной, говорится в материале Politico.

Камала Харрис

В частности, издание отмечает, что многие представители Демократической партии подчеркивают, что политика президента Джо Байдена в отношении Украины в целом верна. Он продолжает поддерживать Украину, избегая при этом прямого конфликта с Россией. Однако, как отмечает издание, это не гарантирует успеха.

Одно из последствий такой тактики состоит в том, что политика США в отношении Украины все чаще подвергается влиянию со стороны Дональда Трампа, а не определяется Вашингтоном. Поддержка Трампом республиканцев, выступающих против предоставления дополнительной помощи Украине, привела к затягиванию голосования в Конгрессе. Кроме того, сейчас Трамп и его советники пытаются повлиять на определение сроков и условий окончания войны.

Фабрис Потье, генеральный директор Rasmussen Global, отмечает, что с выдвижением Камалы Гаррис в качестве кандидата на президентский пост, демократы должны возобновить контроль над американской политикой в отношении Украины. Для достижения успеха необходимо четко дать понять, что война завершится благодаря применению силы.

Потье подчеркивает, что Гаррис должен продемонстрировать готовность к снятию ограничений на использование оружия далекого радиуса действия, поставляемого Западом, против военных целей в России, а также размещения в Украине инструкторов из стран НАТО.

Кроме того, Гаррис должна дать понять, что она не позволит Путину диктовать условия войны. Она могла бы предложить новый подход, который позволит странам НАТО, желающим сделать больше для поддержки Украины, действовать более решительно. К примеру, она могла бы выразить поддержку союзникам, которые будут сбивать российские ракеты или БПЛА вблизи своей территории как акты самообороны.

Потье отмечает, что новый план Камалы Гаррис может решить одну из основных претензий республиканцев – недостаточную поддержку Украины со стороны европейских стран. Снятие жестких ограничений и демонстрация поддержки со стороны США могут побуждать европейских союзников, таких как Франция, Великобритания, страны Северной Европы, Чехия, Румыния и Польша к более решительным действиям в помощи Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп готов вести переговоры об Украине без Украины.



