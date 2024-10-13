Врач Гаррис заявил, что она "обладает физической и психической стойкостью, необходимой для выполнения обязанностей президента". В избирательной гонке Гаррис, которой 59 лет, противостоит 78-летний Трамп. Публикация медицинских данных Гаррис имеет целью подчеркнуть ее прозрачность, тогда как Трамп не предоставил подробных отчетов о своем здоровье.

"Она обладает физической и психической стойкостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", — сообщил врач Гаррис.



В ответ на критику представитель кампании Трампа Стивен Ченг заявил, что бывший президент добровольно предоставил информацию о своем здоровье и "находится в прекрасной физической форме".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп назвал сроки начала третьей мировой войны и сказал, что к ней приведет. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что из-за действий нынешней американской администрации существует высокий риск начала мировой войны в ближайшие три-четыре месяца. Такое заявление он сделал на митинге в Калифорнии, трансляцию которого осуществляла медиакомпания RSBN.

В частности, Трамп выразил обеспокоенность, что действия нынешних американских властей могут якобы привести к глобальному конфликту. Он подчеркнул, что решения, принятые представителями правительства, могут повлечь за собой такое развитие событий.

