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Марьян Ощановский
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис обходит Дональда Трампа в трех зыбких штатах, которые считаются определяющими для победы на выборах президента.
Харрис набирает рейтинг. Фото из открытых источников
Таковы результаты свежего опроса, проведенного по заказу The New York Times.
Гаррис опережает Трампа на 4% в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. В этих штатах голоса избирателей разделились: 50% – за Гаррис, 46% – за Трампа.
Отмечается, что это один из первых высококачественных опросов, проведенных после снятия Джо Байдена с президентской гонки. Ранее в зыбких штатах Дональд Трамп имел небольшое преимущество над кандидатом от демократов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики подтянули резервы на Курском направлении, а потому ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться вглубь российской территории. Однако украинская армия сможет нанести россиянам ощутимые потери, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, потери россиян будут связаны с тем, что враг будет выполнять не боевые, а политические задачи как украинская армия летом 2023 года. "Россияне будут бросать все новые и новые силы на вытеснение украинцев из Курщины. А мы, в свою очередь, будем изматывать их в мобильной войне, к которой россияне никогда не были способны", — добавил он.
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Ігор
сегодня, 16:52
Ми вже проходили це на виборах перед першим президенством Трампа. Тоді теж запевняли, що Трамп не виграє. Результат ми знаємо. Якби не шахрайство і не маніпуляції маразматика Байдена, в нас би і юдейсько-путинського вторгнення не було. Але, якщо якимось дивом переможе Гарріс, то ця криза буде до повного знищення когось. Але, в будь-якому разі переможе правота і світла сторона. Яка? ... А яка різниця?