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Гаррис опережает Трампа в ключевых для победы штатах

Кандидат от демократов обгоняет Трампа

сегодня, 17:26
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Марьян Ощановский

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис обходит Дональда Трампа в трех зыбких штатах, которые считаются определяющими для победы на выборах президента.

Гаррис опережает Трампа в ключевых для победы штатах

Харрис набирает рейтинг. Фото из открытых источников

Таковы результаты свежего опроса, проведенного по заказу The New York Times.

Гаррис опережает Трампа на 4% в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. В этих штатах голоса избирателей разделились: 50% – за Гаррис, 46% – за Трампа.

Отмечается, что это один из первых высококачественных опросов, проведенных после снятия Джо Байдена с президентской гонки. Ранее в зыбких штатах Дональд Трамп имел небольшое преимущество над кандидатом от демократов.

"Демократы сейчас имеют заметно более сильную позицию в этих трех шатких штатах, которые в течение длительного времени были ключевыми для побед или поражений партии. Тем не менее, результаты показывают уязвимые места Гаррис. Избиратели предпочитают Трампа, когда речь идет о том, кому они доверяют экономику и доверяют экономику и иммиграцию. А это вопросы, которые остаются центральными в президентской гонке", – пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики подтянули резервы на Курском направлении, а потому ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться вглубь российской территории. Однако украинская армия сможет нанести россиянам ощутимые потери, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, потери россиян будут связаны с тем, что враг будет выполнять не боевые, а политические задачи как украинская армия летом 2023 года. "Россияне будут бросать все новые и новые силы на вытеснение украинцев из Курщины. А мы, в свою очередь, будем изматывать их в мобильной войне, к которой россияне никогда не были способны", — добавил он.



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Источник: https://www.nytimes.com/2024/08/10/us/politics/harris-trump-battleground-polls.html
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 16:52

Ми вже проходили це на виборах перед першим президенством Трампа. Тоді теж запевняли, що Трамп не виграє. Результат ми знаємо. Якби не шахрайство і не маніпуляції маразматика Байдена, в нас би і юдейсько-путинського вторгнення не було. Але, якщо якимось дивом переможе Гарріс, то ця криза буде до повного знищення когось. Але, в будь-якому разі переможе правота і світла сторона. Яка? ... А яка різниця?


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