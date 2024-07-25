Гаррис против Трампа: опрос CNN показал, кто вырвался вперед

Вице-президент США Камала Гаррис, которая, скорее всего, станет соперницей Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, уступает ему в пределах статистической погрешности, в то же время ее кандидатуру поддерживает большинство зарегистрированных избирателей Демократической партии. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос, который проводился по заказу телеканала CNN.

Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников

Опрос показал, что на общенациональном уровне Дональда Трампа поддерживают 49% зарегистрированных избирателей в США против 46% у Камалы Гаррис. Эта разница находится в пределах статистической погрешности опроса, но все равно меньше, чем между Трампом и Байденом (6 процентных пунктов).

Респонденты преимущественно поддержали как решение Байдена уйти в отставку, так и его выбор остаться на посту президента до конца срока.

В то же время избиратели Демократической партии и те, которые склоняются к демократам, поддерживают Гаррис и готовы объединиться вокруг нее как нового вероятного кандидата в президенты.

Среди прочего, кандидатуру вице-президента США поддерживают 95% тех, кто ранее поддерживал Джо Байдена, а также 30% тех, кто ранее не выбрал бы ни одного из кандидатов. У Трампа эти показатели составляют соответственно 92% и 27%.

Около трех четвертей избирателей-демократов и избирателей, которые поддерживают демократов (76%), считают, что Демократическая партия должна выдвинуть Камалу Гаррис кандидатом в президенты, против высказались только 6%.

Кроме того, среди электората Демпартии 86% говорят, что гордились бы Гаррис на посту президента США, 84% соглашаются с ней по важнейшим вопросам, 83% считают, что она представляет будущее Демократической партии, а 75% говорят, что она имеет хорошие шансы победить Трампа.

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