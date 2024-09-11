Хочет ли Трамп победы Украины в войне: что заявил экс-президент на дебатах

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Гаррис ушел от прямого ответа о победе Украины в противостоянии военной агрессии со стороны России. Единственное, что политик сказал, так это то, что его переполняет желание поскорее закончить войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает канал "ABC News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизнь, потому что люди гибнут миллионами. Миллиарды денег тратятся на эту войну Америкой. Они не просят деньги у Европы в таком объеме", — высказался Дональд Трамп.

По его словам, у действующего президента США Джо Байдена "просто нет смелости требовать деньги у Европы, как я требовал у Европы для НАТО".

"Платите — или останетесь без помощи", — добавил Дональд Трамп.

Также он снова повторил тезис о том, что "хорошо знает" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

"Я хорошо знаю Зеленского, я хорошо знаю Путина. Меня уважают. А Байдена не уважают. И за что его уважать, он за два года не звонил Путину. Если за меня проголосуют, я поговорю с одним президентом, поговорю с другим и война закончится.... Байден вообще не знает, как общаться с Путиным. Миллионы людей гибнут, мы на пороге Третьей мировой войны", — сказал Трамп.

Бывший глава Белого дома добавил, что есть большой интерес, чтобы эта война закончилась, чтобы уже начались долгожданные переговоры. Также Трамп озвучил тезис, что нужно побыстрее предотвратить смерти миллионов людей.

Кроме того, Дональд Трамп обвинил Камалу Гаррис в том, что якобы после ее диалога с Владимиром Зеленским в феврале 2022 года Владимир Путин принял решение о широкомасштабном вторжении в Украину, поэтому назвал Гаррис "плохим переговорщиком".

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