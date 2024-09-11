Хочет ли Трамп победы Украины в войне: что заявил экс-президент на дебатах

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Кравцев Сергей
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Гаррис ушел от прямого ответа о победе Украины в противостоянии военной агрессии со стороны России. Единственное, что политик сказал, так это то, что его переполняет желание поскорее закончить войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает канал "ABC News".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, у действующего президента США Джо Байдена "просто нет смелости требовать деньги у Европы, как я требовал у Европы для НАТО".
Также он снова повторил тезис о том, что "хорошо знает" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Бывший глава Белого дома добавил, что есть большой интерес, чтобы эта война закончилась, чтобы уже начались долгожданные переговоры. Также Трамп озвучил тезис, что нужно побыстрее предотвратить смерти миллионов людей.
Кроме того, Дональд Трамп обвинил Камалу Гаррис в том, что якобы после ее диалога с Владимиром Зеленским в феврале 2022 года Владимир Путин принял решение о широкомасштабном вторжении в Украину, поэтому назвал Гаррис "плохим переговорщиком".
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