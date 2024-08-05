Гаррис в ближайшие дни готовит важное решение: о чем идет речь

Кандидат на пост главы Белого дома Камала Гаррис готовится представить своего выдвиженца на должность вице-президента уже завтра, 6 августа, в Филадельфии. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Камала Гаррис. Фото из открытых источников

Во время рабочих выходных в резиденции Гаррис в Военно-Морской обсерватории в Вашингтоне завершились поиски кандидата на должность вице-президента. В общей сложности было проведено три интервью с финальными претендентами, среди которых: Тим Уолз, губернатор Миннесоты; Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании; Марк Келли, сенатор от Аризоны.

СМИ, ссылаясь на людей, знакомых с процессом поиска кандидата, не было понятно, приняла ли Гаррис окончательное решение. Также возможно, что имя выдвиженца вице-президент напишет в письме, которое будет разослано ее сторонникам по электронной почте.

Читайте на портале "Комментарии" — вице-президент США Камала Гаррис минимально, но стабильно опережает Дональда Трампа по симпатиям избирателей. Это показал новый социологический опрос, проведенный по заказу CBS News.

Так, на общенациональном уровне Камала Гаррис имеет поддержку 50% избирателей, а Дональд Трамп – 49%. В так называемых колеблющихся штатах, обычно и решающих результат электоральной битвы между кандидатами в президенты США, пока наблюдается полный паритет: оба кандидата имеют по 50% поддержки местных избирателей.

Как отмечает CBS News, Джо Байден уже давно утратил какое-либо преимущество над Трампом во время таких опросов.