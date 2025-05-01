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Гаррис впервые после поражения на выборах жестко высказалась о Трампе

Гаррис дала понять, что готова возвратиться в большую политику

1 мая 2025, 11:42
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Кравцев Сергей

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты США Камала Гаррис выступила с дерзкой критикой в сторону президента Дональда Трампа. Это произошло впервые после выборов 2024 года, на которых она потерпела поражение.

Гаррис впервые после поражения на выборах жестко высказалась о Трампе

Камала Гаррис. Фото: из открытых источников

Представительница Демократической партии выступила на мероприятии в Сан-Франциско к 20-й годовщине основания Emerge America — организации, которая поощряет женщин-демократок к карьере политика и баллотированию на выборные должности.

Гаррис во время своей речи резко раскритиковала первые 100 дней Трампа у власти. Как пишут СМИ, это выступление Гаррис стало самым мощным с момента возвращения Трампа в Белый дом. 

Многие обозреватели увидели в это заявлении Гаррис сигнал, что ее еще не время списывать и она готова вновь вернуться в насыщенную политическую жизнь США.

Камала Гаррис во время выступления акцентировала, что страна наблюдает "полный отказ президента от самых высоких идеалов Америки". Она похвалила лидеров и институты, которые сопротивляются Трампу и его политике — от членов Конгресса до судей, которые, как сказала демократ, "поддерживают верховенство права перед лицом тех, кто хочет их посадить", университетов, которые не подчиняются "неконституционным требованиям", и обычных американцев.

Политик также обвинила Трампа в преднамеренном запугивании и распространении хаоса для укрепления собственной власти.

"Они рассчитывают на то, что, если им удастся напугать одних людей, это будет иметь устрашающий эффект на других. Но они не замечают, что страх – это не единственная вещь, которая заразна. Смелость заразна", — заявила Гаррис.

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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/30/kamala-harris-speech-trump
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