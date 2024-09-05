Гаррис вырывается вперед: Politico рассказала, чем это угрожает Украине

Растущее преимущество Камалы Гаррис в рейтингах над Дональдом Трампом слишком успокоило европейских партнеров Украины. Не опасаясь, что Трамп вернется в Белый дом и остановит поддержку Киева, европейцы притормозили процесс передачи украинцам доходов от замороженных активов РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Камала Гаррис. Фото: из открытых источников

Как объясняет издание, в июне "Группа Семи" (G7) на уровне правительств согласовала выделение Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, который будет покрываться за счет доходов от замороженных активов РФ. Однако процесс технического согласования этого кредита между ЕС и США продолжается до сих пор, поскольку между союзниками есть определенные различия в подходах к этому кредиту.

Пока над США висела угроза возвращения Трампа в Белый Дом, страны ЕС склонны были пойти на уступки американцам, чтобы скорее выделить эти деньги Украине, пока новый президент Америки все окончательно не заблокировал. Однако после того, как Камала Гаррис сменила Джо Байдена в качестве кандидата от демократов и принялась стабильно обходить Трампа в рейтингах, в Европе больше не боятся, что новый президент США остановит помощь Украине. Следовательно, ЕС начал с новой силой цепляться за свое видение того, как именно должен быть реализован 50-миллиардный кредит Украине.

"Вся идея заключалась в том, чтобы защитить от Трампа [помощь Украине], но сейчас другая ситуация с Гаррисом", — сказал один из чиновников, говоривший на условиях анонимности.

Поскольку большинство активов, замороженных после вторжения России в Украину, удерживается в Европе, Вашингтон требует от ЕС гарантии, что они останутся обездвиженными, пока Москва не выплатит Украине послевоенные репарации. Таким образом, США не окажутся на крючке за погашение кредита, если активы будут разморожены. Но ЕС трудно выполнить это требование, поскольку для этого нужно единодушие, и несколько европейских стран выступают против.

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