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Гаррис за несколько дней до выборов обратилась к Трампу с провокационным предложением

Гаррис предложила Трампу пройти когнитивный тест вместе с ней

сегодня, 12:10
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Ткачик Олеся

Кандидат в президенты США Камала Гаррис заявила о готовности пройти когнитивный тест вместе с республиканцем Дональдом Трампом после того, как тот назвал его "человеком с очень низким IQ". Об этом Гаррис сказала в интервью для CBS News. Отвечая на упреки Трампа в ее интеллекте, Гаррис отметила, что готова сдать когнитивный тест при условии, что Трамп сделает то же.

Гаррис за несколько дней до выборов обратилась к Трампу с провокационным предложением

Камала Гаррис

Также она отметила, что ее оппонент "демонстрирует все большую нестабильность и прибегает к обидам, поскольку не имеет четкого плана для страны".

Гаррис напомнила, что многие тесно сотрудничавшие с Трампом люди впоследствии высказались против него.

"Не верьте мне, послушайте людей, которые знают его лучше всего. Его бывших начальников штабов. Совсем недавно – 4-звездочный генерал морской пехоты Джон Келли. Послушайте двух бывших министров обороны, работавших на него, послушайте его советника по национальной безопасности, послушайте его вице-президента — все они так или иначе сказали, что он не достоин снова быть президентом, никогда не должен быть президентом и опасен", — добавила она.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что за десять дней до выборов президента США представительница Демократической партии Камала Гаррис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп сравнялись по уровню поддержки. Речь идет о семи ключевых так называемых шатких штатах, сообщает Bloomberg, ссылаясь на соцопрос.

Также "Комментарии" рассказывали , что существует вероятность, что Гаррис, если станет президентом, может действовать более радикально в вопросах поддержки Украины, чем ее предшественник. Есть мнение, что она желает войти в историю, чтобы ее запомнили как человека, спасшего свободный мир.




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Источник: https://www.cbsnews.com/news/kamala-harris-interview-norah-odonnell-interview-cognitive-test/
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