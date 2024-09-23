Гаррис заручилась важной поддержкой: кто поддержал ее на пост президента США

Более 700 сотрудников органов национальной безопасности и военных поддержали кандидатуру Камалы Гаррис на пост президента Соединенных Штатов Америки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Axios".

Камала Гаррис. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в совместном письме сотрудников органов нацбезопасности и военных говорится, что Гаррис "защищает демократические идеалы Америки", тогда как бывший президент Дональд Трамп "ставит их под угрозу".

Стоит отметить, что за несколько дней до этого более 100 республиканских лидеров в сфере национальной безопасности поддержали Гаррис, включая девять сотрудников, которые работали в Белом доме во время президентства Трампа.

В письме Трампа критикуют за то, что он восхваляет "вражеских диктаторов", включая главу КНР Си Цзиньпина, северокорейского лидера Ким Чен Ина и хозяина Кремля Владимира Путина. Также подписантов возмущает то, что Трамп восхваляет террористических лидеров "Хезболлы", в то же время позоря США. В заявлении говорится, что Трамп угрожает демократической системе США, призывая к "прекращению действия" отдельных частей Конституции США, а "его комментарии о том, что он может стать диктатором на один день, не обнадеживают".

"Во-первых, мы считаем, что национальная безопасность Америки требует серьезного и способного главнокомандующего. Во-вторых, мы считаем, что американская демократия бесценна. Каждое поколение несет ответственность за ее защиту. Именно поэтому мы, нижеподписавшиеся, с гордостью поддерживаем кандидатуру Камалы Харрис на должность следующего президента США", — говорится в письме.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент США и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис опережает своего конкурента-республиканца Дональда Трампа на 5 процентных пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News, опубликованные в воскресенье.



