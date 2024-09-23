Новый опрос в США: кто из кандидатов в президенты пошел в солидный отрыв

Вице-президент США и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис опережает своего конкурента-республиканца Дональда Трампа на 5 процентных пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News, опубликованные в воскресенье.

США. Фото: из открытых источников

Опрос показал, что граждане США стали относиться к Гаррис более благосклонно с тех пор, как она стала кандидатом в президенты от Демократической партии. На вопрос о том, как они относятся к Гаррис после того, как она стала номинантом, 48% из 1000 зарегистрированных избирателей ответили, что положительно, по сравнению с 32% в июле – это самый большой скачок среди рейтингов политиков, опрошенных NBC, со времен роста приверженности к президенту Джорджу Бушу-младшему после терактов 11 сентября 2001 года.

Отвечая на вопрос о Трампе, 40% опрошенных заявили, что относятся к нему положительно, по сравнению с 38% в июле, сообщает телеканал. Опрос, проведенный 13-17 сентября, имеет погрешность в 3 процентных пункта.

Отдельный опрос CBS News также показал, что Гаррис отривается от Трампа на 4 процентных пункта, среди тех, кто намерен голосовать, с погрешностью плюс-минус 2 процентных пункта.

Отмечается, что эти результаты в целом соответствуют другим недавним национальным опросам, в том числе проведенным Reuters/Ipsos, которые свидетельствуют о напряженной борьбе в преддверии выборов 5 ноября.

В то время как общенациональные опросы дают важные сигналы о взглядах электората, результаты голосования Коллегии выборщиков в каждом штате определяют победителя, причем ключевую роль, вероятно, играют несколько штатов, где состоятся решающие баталии.

В опросе CBS, проведенном 18-20 сентября среди 3 129 зарегистрированных избирателей, Гаррис поднялась на 2 процентных пункта после того, как в августе голоса разделились 50 на 50, благодаря ее выступлению на дебатах 10 сентября и положительным экономическим новостям.

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