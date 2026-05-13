Гегсет жестко оконфузился из-за ответа о помощи Украине: детали скандала

Министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Сенате затруднился назвать конкретные сроки использования 400 миллионов долларов, ранее утвержденных Конгрессом для поддержки Украины. Вопрос о задержке финансирования поднял сенатор-демократ Крис Кунс, раскритиковавший отсутствие прозрачного плана распределения средств.

По словам законодателя, выделенные деньги долго оставались фактически заблокированными, а после их размораживания в конце апреля Пентагон так и не представил четкого механизма их использования. Кунс подчеркнул, что оборонное ведомство США до сих пор не израсходовало ни одной части этих средств, несмотря на многочисленные запросы со стороны Конгресса.

Сенатор также потребовал объяснений, будут ли эти ресурсы направлены непосредственно на поставку вооружения для Украины и когда именно законодатели получат детальный план реализации помощи.

В ответ Пит Гегсет заявил, что финансирование предположительно будет направлено на укрепление оборонных возможностей европейских стран и будет реализовываться в координации с американским командованием в Европе. В то же время, он не уточнил никаких конкретных сроков или этапов выполнения.

Повторные вопросы сроков использования средств также не получили четкого ответа, что вызвало критику среди части сенаторов. Представители Демократической партии заявили, что подобная задержка посылает "неправильный сигнал" и может быть выгодна России.

Крис Кунс подчеркнул, что затягивание с реализацией уже утвержденной помощи способно негативно повлиять как на ситуацию в Европе, так и на общее восприятие роли США как союзника Украины.

Отдельно отмечается, что в новом проекте оборонного бюджета США не предусмотрена отдельная статья финансирования для военной поддержки Украины, а в Вашингтоне все чаще говорят о необходимости большего участия европейских партнеров в обеспечении оборонных потребностей Киева.

