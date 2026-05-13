Гегсет жорстко осоромився через відповідь про допомогу Україні: деталі скандалу

Міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Сенаті не зміг назвати конкретні строки використання 400 мільйонів доларів, раніше затверджених Конгресом для підтримки України. Питання щодо затримки фінансування порушив сенатор-демократ Кріс Кунс, який розкритикував відсутність прозорого плану розподілу коштів.

За словами законодавця, виділені гроші тривалий час залишалися фактично заблокованими, а після їх розморожування наприкінці квітня Пентагон так і не представив чіткого механізму їхнього використання. Кунс наголосив, що оборонне відомство США досі не витратило жодної частини цих коштів, попри численні запити з боку Конгресу.

Сенатор також вимагав пояснень, чи будуть ці ресурси спрямовані безпосередньо на постачання озброєння для України та коли саме законодавці отримають детальний план реалізації допомоги.

У відповідь Піт Гегсет заявив, що фінансування, ймовірно, буде спрямоване на зміцнення оборонних можливостей європейських країн і реалізовуватиметься у координації з американським командуванням у Європі. Водночас він не уточнив жодних конкретних термінів або етапів виконання.

Повторні запитання щодо строків використання коштів також не отримали чіткої відповіді, що викликало критику серед частини сенаторів. Представники Демократичної партії заявили, що подібна затримка надсилає “неправильний сигнал” і може бути вигідною для Росії.

Кріс Кунс підкреслив, що затягування з реалізацією вже затвердженої допомоги здатне негативно вплинути як на безпекову ситуацію в Європі, так і на загальне сприйняття ролі США як союзника України.

Окремо зазначається, що у новому проєкті оборонного бюджету США не передбачено окремої статті фінансування для військової підтримки України, а у Вашингтоні дедалі частіше говорять про необхідність більшої участі європейських партнерів у забезпеченні оборонних потреб Києва.

