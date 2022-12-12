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Генерал США назвал дату, когда ВСУ освободят Крым

Генерал-лейтенант Бен Годжес считает, что ВСУ до августа деоккупируют Крым

сегодня, 18:28
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Автор:

Лиля Воробьева

Вооруженные силы Украины уже летом могут деоккупировать полуостров. Украинские защитники до февраля будут создавать условия для операции по освобождению Крыма. Такое предположение высказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в Twitter.

Генерал США назвал дату, когда ВСУ освободят Крым

Бен Ходжес (фото из открытых источников)

"Украинский генеральный штаб продолжит удары по штабам РФ и линиям связи (тылового обеспечения) в течение следующих нескольких недель до февраля, чтобы создать условия для решающей фазы кампании — освобождение Крыма", — написал Ходжес.

Американский генерал полагает, что ВСУ летом смогут освободить оккупированный Крым.

"Я ожидаю, что к августу они  освободят Крым", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского рассказали, потеря которого города оккупантами откроет для ВСУ прямую дорогу в Крым . Утрата российскими захватчиками контроля над временно оккупированным Мариуполем исключит возможность ВСУ подойти вплотную к аннексированному Россией Крыму. Сегодня Мелитополь – это не просто большой украинский город в Запорожской области, это ключ ко всей обороне юга, это промышленный транспортный узел. Об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Советник председателя ВП отметил, что именно через Мелитополь страна-агрессор опрокидывает основные войска. Фактически проходящие через Мелитополь логистические пути позволяют России заполнять запасы российских сил на правом и левом берегу Днепра, вплоть до границы в районе Мариуполя. И как только россияне лишатся контроля над Мелитополем, они лишатся возможности держать оборону на южном направлении. При таком раскладе украинская армия выйдет на границу с Крымом на перешейке.



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Источник: https://twitter.com/general_ben/status/1602267451093401600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1602267451093401600%7Ctwgr%5E9d0d76a900284a4860de6f8b4bec12c5a90bc8d4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-war-la
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