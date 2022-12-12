Генерал США назвал дату, когда ВСУ освободят Крым

Вооруженные силы Украины уже летом могут деоккупировать полуостров. Украинские защитники до февраля будут создавать условия для операции по освобождению Крыма. Такое предположение высказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в Twitter.

Бен Ходжес (фото из открытых источников)

"Украинский генеральный штаб продолжит удары по штабам РФ и линиям связи (тылового обеспечения) в течение следующих нескольких недель до февраля, чтобы создать условия для решающей фазы кампании — освобождение Крыма", — написал Ходжес.

Американский генерал полагает, что ВСУ летом смогут освободить оккупированный Крым.

"Я ожидаю, что к августу они освободят Крым", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского рассказали, потеря которого города оккупантами откроет для ВСУ прямую дорогу в Крым . Утрата российскими захватчиками контроля над временно оккупированным Мариуполем исключит возможность ВСУ подойти вплотную к аннексированному Россией Крыму. Сегодня Мелитополь – это не просто большой украинский город в Запорожской области, это ключ ко всей обороне юга, это промышленный транспортный узел. Об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Советник председателя ВП отметил, что именно через Мелитополь страна-агрессор опрокидывает основные войска. Фактически проходящие через Мелитополь логистические пути позволяют России заполнять запасы российских сил на правом и левом берегу Днепра, вплоть до границы в районе Мариуполя. И как только россияне лишатся контроля над Мелитополем, они лишатся возможности держать оборону на южном направлении. При таком раскладе украинская армия выйдет на границу с Крымом на перешейке.

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