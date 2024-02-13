Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес убежден, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп действительно готов отказаться от поддержки стран НАТО.

Трамп имеет претензии к НАТО. Фото из открытых источников

Американский генерал призвал Запад отнестись серьезно к упрекам Трампа в адрес Альянса, поскольку он не откажется от своих намерений, когда придет к власти.

"Мы были бы глупы, если бы не приняли за чистую монету то, что он говорит. Во время его последнего срока вокруг него были люди, которые были способны сдерживать определенные вещи, по крайней мере, на некоторое время. Он не сделает эту ошибку снова", — сказал Бен Ходжес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед Альянсом и не платят 2% на оборонные нужды. По словам Трампа, в случае его победы на выборах США не будут защищать некоторых из членов НАТО от РФ. В Белом доме резко критиковали слова Трампа, позволяющего делать России все, что ей вздумается.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у Главнокомандующего ВСУ. По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.