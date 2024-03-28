Генерал США рассказал о невероятной изобретательности украинцев: что придумали в ВСУ



















Командующий ВВС США в Европе и НАТО генерал Джеймс Хекер рассказал, чему американская армия научилась в Украине за время войны по обнаружению беспилотников. По словам Хекера, украинцы в условиях дефицита помощи проявили креативность, и придумали дешевый способ выявлять российские дроны.



Генерал Джеймс Хекер. Фото из открытых источников

Во время выступления на симпозиуме AFA Warfare Symposium 2024 генерал Джеймс Хекер рассказал о дешевой и эффективной системе, созданной украинцами для выявления российских беспилотников и координации ПВО.

По словам ГХекера, из-за отсутствия средств украинцам пришлось импровизировать, и для мониторинга воздушного пространства они использовали тысячи мобильных телефонов, которые обнаруживают и определяют направление движения дронов.

"Украине пришлось импровизировать, чтобы отследить многочисленные объекты. Они взяли 8000 мобильных телефонов с микрофонами и установили их на столбах по всей стране. Микрофоны были размещены так, чтобы они могли определять направление дронов", – сказал Хекер.

Американский генерал рассказал, что эта технология стоит 500 долларов и сейчас изучается в США, чтобы взять ее на вооружение. Джеймс Хекер указывает, что это не единственное преимущество системы. По его словам, информация от телефонов моментально обрабатывается и идет на планшет огневых групп, которые наблюдают за направлением полета дрона и могут подготовиться к его ликвидации.

Генерал описал пример, когда Россия атаковала Украину 84 дронами, однако благодаря украинской системе, огневые группы уничтожили 80 беспилотников. Командующий ВВС США в Европе добавляет, что такая система более эффективна, ведь не применяет для перехвата дорогостоящие и дефицитные ракеты Patriot.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что хакеры выяснили, сколько для России стоит беспилотник Shahed-136.

Также "Комментарии" писали об украинском генерале, который заявил о новом этапе массированных ударов России по Украине.