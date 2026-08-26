Гильотина возле Капитолия: арестован 35-летний мужчина, который привез орудие казни в Вашингтон

Полиция Капитолия США арестовала мужчину, который перевозил гильотину в кузове пикапа у правительственных зданий. Правоохранители выясняют мотивы этого удивительного и тревожного поступка.

Гильотина в замке Гравенстен в бельгийском Генте. Фото использовано в качестве иллюстрации к материалу. Mball93 / Wikimedia Commons

Вот главные подробности инцидента в Вашингтоне:

Задержание подозреваемого — 35-летнего Филана-Там-Дуя Ле из Джулиана (Калифорния) задержали по подозрению в "ношении опасного оружия" и владении гильотиной после того, как его пикап был незаконно припаркован у Капитолия и Верховного суда.

Предыдущие публикации в сети — в Instagram-аккаунте, вероятно, связанном с Ле, появилось видео, снятое у штаб-квартиры ФБР, с подписью "Приключения на гильотине" и упоминанием о предстоящей остановке на Капитолийском холме.

Действия следствия — полиция Капитолия изъяла устройство и тщательно изучает прошлое мужчины и причины его поездки в столицу, хотя подобные инциденты не всегда имеют политическую подоплеку, тем более что Конгресс сейчас находится на каникулах.

Историческая справка – гильотина является механическим устройством для казни путем обезглавливания (тяжелое лезвие на высоком деревянном каркасе), которое стало известным символом эпохи террора во время Французской революции и использовалось во Франции до 1977 года.

Появление подобных орудий возле ключевых государственных объектов США вызывает обеспокоенность спецслужб. Во время штурма Капитолия 6 января 2021 года на территории комплекса была установлена деревянная виселица с петлей из ярко-оранжевой веревки. По данным расследования Конгресса, ее построила небольшая группа людей, личности которых до сих пор не установлены.

Правоохранители продолжают анализировать маршрут подозреваемого из Калифорнии, чтобы предотвратить любые потенциальные риски для общественной безопасности.

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