logo_ukra

BTC/USD

78956

ETH/USD

2462.78

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

52.09

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Гільйотина біля Капітолія: заарештували 35-річного чоловіка, який привіз знаряддя страти до Вашингтона
commentss НОВИНИ Всі новини

Гільйотина біля Капітолія: заарештували 35-річного чоловіка, який привіз знаряддя страти до Вашингтона

Правоохоронці у Вашингтоні затримали жителя Каліфорнії, який припаркував пікап із небезпечним пристроєм неподалік від Капітолія та Верховного суду

26 серпня 2026, 10:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Поліція Капітолія США заарештувала чоловіка, який перевозив гільйотину в кузові пікапа біля урядових будівель. Правоохоронці з'ясовують мотиви цього дивного та тривожного вчинку.

Гільйотина біля Капітолія: заарештували 35-річного чоловіка, який привіз знаряддя страти до Вашингтона

Гільйотина в замку Гравенстен у бельгійському Генті. Фото використано як ілюстрацію до матеріалу. Mball93 / Wikimedia Commons

Ось головні подробиці інциденту у Вашингтоні:

  • Затримання підозрюваного — 35-річного Філана-Там-Дуя Ле з Джуліана (Каліфорнія) затримали за підозрою у “носінні небезпечної зброї” та володінні гільйотиною після того, як його пікап незаконно припаркувався біля Капітолія та Верховного суду.

  • Попередні публікації в мережі — в Instagram-акаунті, ймовірно, пов'язаному з Ле, з'явилося відео, зняте біля штаб-квартири ФБР, із підписом "Пригоди на гільйотині" та згадкою про наступну зупинку на Капітолійському пагорбі.

  • Дії слідства — поліція Капітолія вилучила пристрій та ретельно вивчає минуле чоловіка й причини його поїздки до столиці, хоча подібні інциденти не завжди мають політичне підґрунтя, тим паче що Конгрес наразі перебуває на перерві.

  • Історична довідка — гільйотина є механічним пристроєм для страти шляхом обезголовлення (важке лезо на високому дерев'яному каркасі), який став відомим символом епохи терору під час Французької революції та використовувався у Франції до 1977 року.

Поява подібних знарядь біля ключових державних об'єктів США викликає неабияке занепокоєння спецслуж. Під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року на території комплексу було встановлено дерев'яну шибеницю з петлею з яскраво-помаранчевої мотузки. За даними розслідування Конгресу, її спорудила невелика група людей, особи яких досі не встановлені.

Правоохоронці продовжують аналізувати маршрут підозрюваного з Каліфорнії, щоб запобігти будь-яким потенційним ризикам для громадської безпеки.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що в Японії виконали смертний вирок: у країні відновлюють страти після тривалої паузи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/man-arrested-guillotine-found-pickup-truck-capitol-rcna594442
Теги:

Новини

Всі новини