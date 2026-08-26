Гільйотина біля Капітолія: заарештували 35-річного чоловіка, який привіз знаряддя страти до Вашингтона

Поліція Капітолія США заарештувала чоловіка, який перевозив гільйотину в кузові пікапа біля урядових будівель. Правоохоронці з'ясовують мотиви цього дивного та тривожного вчинку.

Гільйотина в замку Гравенстен у бельгійському Генті. Фото використано як ілюстрацію до матеріалу. Mball93 / Wikimedia Commons

Ось головні подробиці інциденту у Вашингтоні:

Затримання підозрюваного — 35-річного Філана-Там-Дуя Ле з Джуліана (Каліфорнія) затримали за підозрою у “носінні небезпечної зброї” та володінні гільйотиною після того, як його пікап незаконно припаркувався біля Капітолія та Верховного суду.

Попередні публікації в мережі — в Instagram-акаунті, ймовірно, пов'язаному з Ле, з'явилося відео, зняте біля штаб-квартири ФБР, із підписом "Пригоди на гільйотині" та згадкою про наступну зупинку на Капітолійському пагорбі.

Дії слідства — поліція Капітолія вилучила пристрій та ретельно вивчає минуле чоловіка й причини його поїздки до столиці, хоча подібні інциденти не завжди мають політичне підґрунтя, тим паче що Конгрес наразі перебуває на перерві.

Історична довідка — гільйотина є механічним пристроєм для страти шляхом обезголовлення (важке лезо на високому дерев'яному каркасі), який став відомим символом епохи терору під час Французької революції та використовувався у Франції до 1977 року.

Поява подібних знарядь біля ключових державних об'єктів США викликає неабияке занепокоєння спецслуж. Під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року на території комплексу було встановлено дерев'яну шибеницю з петлею з яскраво-помаранчевої мотузки. За даними розслідування Конгресу, її спорудила невелика група людей, особи яких досі не встановлені.

Правоохоронці продовжують аналізувати маршрут підозрюваного з Каліфорнії, щоб запобігти будь-яким потенційним ризикам для громадської безпеки.

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