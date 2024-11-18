Глава Госдумы рассказал, как РФ ответит Украине на удары по своей территории

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Ткачик Олеся
Если президент США Джо Байден, действительно, разрешил Украине бить по территории РФ и ВСУ это сделают, то Россия будет вынуждена ответить, заявил спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин
При этом он подчеркнул, что есть понимание о том, что после такого удара, последует ответ со стороны Соединенных Штатов, а после – опять ответ России.
По его словам, уходящий президент Байден в силу возраста, как и любой человек, — все мы смертны — когда-то уйдёт из жизни.
При этом, по его словам, что касается применения оружия, о котором идёт речь, то оно якобы и так уже используется.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. При этом в РФ уже назвали решение США "беспрецедентным шагом", который приведет к немедленному ответу России и опасности глобальной войны. Также в РФ напомнили о ядерной доктрине. Также в РФ заявили, что в случае удара по РФ США проживут на 20 минут дольше, чем Европа.
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