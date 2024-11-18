logo

BTC/USD

92425.93

ETH/USD

3099.06

LTC/USD

86.29

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Глава Госдумы рассказал, как РФ ответит Украине на удары по своей территории
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава Госдумы рассказал, как РФ ответит Украине на удары по своей территории

В Госдуме заявили, что разрешение бить западным оружием по РФ никак не изменит ситуацию на поле боя

18 ноября 2024, 16:23 comments3518
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Если президент США Джо Байден, действительно, разрешил Украине бить по территории РФ и ВСУ это сделают, то Россия будет вынуждена ответить, заявил спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин.

Глава Госдумы рассказал, как РФ ответит Украине на удары по своей территории

Вячеслав Володин

"Как — это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет! Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла", — заявил Володин.

При этом он подчеркнул, что есть понимание о том, что после такого удара, последует ответ со стороны Соединенных Штатов, а после – опять ответ России.

"Это называется "эскалация", — заявил Володин.

По его словам, уходящий президент Байден в силу возраста, как и любой человек, — все мы смертны — когда-то уйдёт из жизни.

"Но складывается впечатление, что, думая об этом, он мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку. А может быть, и весь мир!" — заявил Володин.

При этом, по его словам, что касается применения оружия, о котором идёт речь, то оно якобы и так уже используется.

"Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Подчёркиваю это. А только усугубит судьбу Украины и её будущее. И окончательно разрушит российско-американские отношения", — заявил Володин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. При этом в РФ уже назвали решение США "беспрецедентным шагом", который приведет к немедленному ответу России и опасности глобальной войны. Также в РФ напомнили о ядерной доктрине. Также в РФ заявили, что в случае удара по РФ США проживут на 20 минут дольше, чем Европа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/vv_volodin/942
Теги:

Новости

Все новости