Глава Госдумы рассказал, как РФ ответит Украине на удары по своей территории

Если президент США Джо Байден, действительно, разрешил Украине бить по территории РФ и ВСУ это сделают, то Россия будет вынуждена ответить, заявил спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин

"Как — это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет! Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла", — заявил Володин.

При этом он подчеркнул, что есть понимание о том, что после такого удара, последует ответ со стороны Соединенных Штатов, а после – опять ответ России.

"Это называется "эскалация", — заявил Володин.

По его словам, уходящий президент Байден в силу возраста, как и любой человек, — все мы смертны — когда-то уйдёт из жизни.

"Но складывается впечатление, что, думая об этом, он мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку. А может быть, и весь мир!" — заявил Володин.

При этом, по его словам, что касается применения оружия, о котором идёт речь, то оно якобы и так уже используется.

"Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Подчёркиваю это. А только усугубит судьбу Украины и её будущее. И окончательно разрушит российско-американские отношения", — заявил Володин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. При этом в РФ уже назвали решение США "беспрецедентным шагом", который приведет к немедленному ответу России и опасности глобальной войны. Также в РФ напомнили о ядерной доктрине. Также в РФ заявили, что в случае удара по РФ США проживут на 20 минут дольше, чем Европа.



