Глава Минобороны Британии увидел в решении Трампа хороший знак для Украины

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Кравцев Сергей
Возможный разговор Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным является хорошим знаком для Украины. Такой звонок может означать, что Вашингтон продолжит быть на стороне Украины и украинцам не стоит опасаться, что поддержка США в один момент прекратится. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает "Sky News".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Во время выступления в британской Палате общин Хили заявил, если слухи о разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным правдивы, то это "очень хороший первый шаг и ранний знак" того, что администрация Трампа будет поддерживать Украину.
По словам министра, он ожидает, что Трамп "признает, что это соответствует интересам Америки".
Читайте также на портале "Комментарии" - издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники заявило, что будущий президент США Дональд Трамп и российский диктатор провели телефонный разговор 7 ноября, вскоре после выборов в Соединенных Штатах. В команде Трампа отреагировали на сообщения СМИ и заявили, что воздержатся от комментариев.
Как пишет The Washington Post, Дональд Трамп якобы в разговоре с Владимиром Путиным призвал российского диктатора не усиливать эскалацию на войне в Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе.
В Кремле также прокомментировали информацию о звонке Трампа к Путину и опровергли эти заявления. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова "это абсолютно не соответствует действительности", а разговоры между Трампом и Путиным являются "выдумкой" и "ложной информацией".
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