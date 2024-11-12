Глава Минобороны Британии увидел в решении Трампа хороший знак для Украины

Возможный разговор Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным является хорошим знаком для Украины. Такой звонок может означать, что Вашингтон продолжит быть на стороне Украины и украинцам не стоит опасаться, что поддержка США в один момент прекратится. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает "Sky News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время выступления в британской Палате общин Хили заявил, если слухи о разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным правдивы, то это "очень хороший первый шаг и ранний знак" того, что администрация Трампа будет поддерживать Украину.

По словам министра, он ожидает, что Трамп "признает, что это соответствует интересам Америки".

"Если такие страны, как Россия, могут силой перекраивать международные границы, это сигнал, который подрывает безопасность всех стран", — подчеркнул Хили.

Читайте также на портале "Комментарии" - издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники заявило, что будущий президент США Дональд Трамп и российский диктатор провели телефонный разговор 7 ноября, вскоре после выборов в Соединенных Штатах. В команде Трампа отреагировали на сообщения СМИ и заявили, что воздержатся от комментариев.

Как пишет The Washington Post, Дональд Трамп якобы в разговоре с Владимиром Путиным призвал российского диктатора не усиливать эскалацию на войне в Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе.

"Мы не комментируем частные звонки между президентом Трампом и другими мировыми лидерами", — отреагировал директор по коммуникациям Трампа Стивен Ченг на информацию о звонке Трампа и Путина.

В Кремле также прокомментировали информацию о звонке Трампа к Путину и опровергли эти заявления. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова "это абсолютно не соответствует действительности", а разговоры между Трампом и Путиным являются "выдумкой" и "ложной информацией".



