Президент США Дональд Трамп, по словам министра обороны США Пита Гегсета, якобы является единственным лицом, способным устроить переговоры между Украиной и Россией.

Глава Пентагона Пит Гегсет. Фото: CNN

"Как вы могли увидеть вчера, только один человек в мире способен привести стороны в переговорный процесс. Это, безусловно, президент Дональд Трамп. Он вел переговоры с Путиным и Зеленским, и мы убеждены, что его цель — прекратить насилие и обеспечить устойчивый мир на континенте", — отметил Гегсет во время встречи министров.

Глава Пентагона также подчеркнул, что на заседании министров обороны НАТО состоятся "честные и реалистичные обсуждения" и что Альянс будет оставаться на защите свободного и демократического мира, а США будут сохранять лидерство.

12 декабря Трамп провел переговоры с Путиным, а затем позвонил по телефону Зеленскому. Во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома президент США заявил, что возвращение Украины к границам 2014 пока маловероятно.

Министр финансов США Скотт Бессент во время своего визита в Украину отметил, что Трамп стремится к скорейшему завершению конфликта. Также было объявлено о предстоящем соглашении о стратегическом партнерстве между Украиной и США.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя звонок Трампа Путину, выразил "впечатление" о начале переговорного процесса по Украине.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп начинает отмечать лидерам Европейского Союза, что они должны сделать для обеспечения мира в Украине. Однако его требования заставят блок действовать на грани своих финансовых и ресурсных возможностей.