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Глава Пентагона оказалася в центре нового громкого скандала: куда «слил» секретные данные

Хегсет "слил" детальные военные планы США в чате Signal с женой и братом

сегодня, 09:46
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Кравцев Сергей

Министр обороны США Пит Хегсет передал подробности операции против хуситов в чате Signal, где были его жена, брат и адвокат. Это произошло с его личного телефона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

Глава Пентагона оказалася в центре нового громкого скандала: куда «слил» секретные данные

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

Чат был создан во время процесса утверждения Хегсета. После назначения он продолжал функционировать. В нем было более десяти человек. Похожие чаты также стали предметом расследования – в частности, один из них был случайно раскрыт через советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Расследование по утечкам данных ведет исполняющий обязанности генерального инспектора Минобороны. Все ли участники чата имели допуск к секретной информации – точно неясно. Представитель Пентагона заявил, что "ни в одном чате Signal не было секретной информации".

Новости о втором чате появились на фоне увольнений в Пентагоне: Колдуэлла, Сельника, Кэрролла и смены руководителя аппарата Джо Каспера. Хегсет придерживался мнения, что утечки связаны с его советниками.

Подозрений стало больше после громких публикаций в СМИ, в частности, относительно кампании против хуситов. Он даже рассматривал обращение в ФБР, хотя советники отказывали — инспектор уже начал проверку.

Колдуэлл, Сельник и Кэрролл заявили, что они все втроем с честью служили своей стране в униформе и как никто другой понимают важность информационной безопасности. Поэтому до сих пор не понимают, за что именно их проверяли.

Отмечается, что в разгар кампании на Ближнем Востоке, перемещения сил в регион и угрозы со стороны Ирана, Пентагон охвачен внутренними скандалами.

Тем временем Хэгсет избегает публичности. Он не появился даже на встрече с министром обороны Франции, отправив вместо себя помощника.

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Источник: https://edition.cnn.com/2025/04/20/politics/hegseth-second-signal-chat-military-plans/index.html
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