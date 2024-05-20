Глава Пентагона отреагировал на обстрелы Харькова и сообщил, можно ли бить оружием США по РФ

После заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" главу Пентагона спросили о том, могут ли на фоне постоянных обстрелов Харькова со стороны РФ Силы обороны применять американские системы противовоздушной обороны для нанесения ударов по самолетам, бомбящим город с территории РФ.

Ллойд Остин

Однако мнение Штатов по поводу использования их оружия по ударам по территории РФ, к сожалению, не изменилось, и Остин подтвердил это.

"Мы ожидаем, что они (в Украине) продолжат использовать предоставленное оружие по целям в Украине",

– сказал глава Пентагона.

При этом Ллойд Остин подчеркнул, что в этом случае "воздушная динамика несколько иная".

Вместе с тем, бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд наоборот считает, что пришло время, чтобы предоставить Украине разрешение использовать американское оружие для уничтожения военных целей на территории России.

По ее словам, если атаки на Харьков и область осуществляются непосредственно из-за границы России, эти базы должны быть законными целями, независимо от того, откуда запускаются ракеты или откуда поставляются войска.

При этом Нуланд считает, что такое разрешение Соединенных Штатов не приведет к какой-либо эскалации в войне. По ее словам, эта эскалация уже проходит и несет за нее ответственность именно Россия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время США критикуют за то, что они не дают разрешение Украине использовать их оружие для нанесения ударов по территории РФ. При этом в Пентагоне подчеркнули , что все оружие, которое было предоставлено Украине Америкой, должно использоваться исключительно на украинской территории.

Кроме того, известно, что президент США Владимир Зеленский просил у Штатов предоставить хотя бы две установки ЗРК Patriot, чтобы защитить Харьков. Впрочем, Киев получил для Харькова от Вашингтона генераторы.