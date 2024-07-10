Глава Пентагона сообщил, будут ли Штаты участвовать в войне с Россией

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Ткачик Олеся
Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут участвовать в войне, начатой кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.
Ллойд Остин
Остин отметил, что после вторжения Путина в Украину НАТО стало "мощнее, чем когда-либо раньше".
По его словам, новые союзники в Финляндии и Швеции довели количество членов альянса до 32. И не ошибайтесь: война Путина не является результатом расширения НАТО. Путинская война – причина расширения НАТО, добавил Остин.
Он снова подчеркнул, что США будут углублять сотрудничество в поддержку самообороны Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что циничным заявлением отметился также и Кирби, заявивший, что США не выгодна эскалация с Россией. Также он добавил, что американцы не хотят сражаться с РФ.
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