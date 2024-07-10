Глава Пентагона сообщил, будут ли Штаты участвовать в войне с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут участвовать в войне, начатой кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Ллойд Остин

"Как ясно дала понять нынешняя администрация: мы не будем вовлечены в безрассудную войну, избранную Путиным. Но мы будем поддерживать Украину в ее борьбе за свой суверенитет и безопасность. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжим укреплять коллективную оборону и сдерживание НАТО", — сказал он. он в NATO Public Forum в Вашингтоне.

Остин отметил, что после вторжения Путина в Украину НАТО стало "мощнее, чем когда-либо раньше".

По его словам, новые союзники в Финляндии и Швеции довели количество членов альянса до 32. И не ошибайтесь: война Путина не является результатом расширения НАТО. Путинская война – причина расширения НАТО, добавил Остин.

Он снова подчеркнул, что США будут углублять сотрудничество в поддержку самообороны Украины.

"Еще одним признаком нашей глубокой приверженности самообороне Украины является то, что коалиция стран неустанно работает над предоставлением Украине истребителей F-16. И сегодня президент Байден вместе с премьер-министрами Нидерландов и Дании с гордостью объявляет, что передача F-16 официально начата , и Украина будет летать на F-16 этим летом", — отметил Остин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что циничным заявлением отметился также и Кирби, заявивший, что США не выгодна эскалация с Россией. Также он добавил, что американцы не хотят сражаться с РФ.



