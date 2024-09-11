Главные выводы дебатов Трампа и Гаррис: что важно понимать Украине

Кандидат в президенты США Камала Гаррис заявила, что у Украины и дальше будет крепкая поддержка в войне с Россией, а кандидат в президенты США Дональд Трамп, по ее словам, через 24 часа сдаст Украину Путину, если вернется в Белый дом. На вопрос ведущего дебатов, хотите ли вы, чтобы Украина выиграла войну, тот же Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах США чтобы война закончились и перестали погибать миллионы людей. Интересно, что по результатам опроса телерадиокомпании CNN в США, на дебатах победа досталась представительнице Демократической партии. О чем говорят заявления кандидатов в президенты США по поводу войны в Украине? Стоит ли нам волноваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Гаррис и Трамп

Украине следует быть очень осторожной по выборам в США

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1, CEO консалтинговой компании "Crowe Michailenko" Вадим Трюхан отметил, что дебаты, которые провели Камала Гаррис и Дональд Трамп, показали вполне очевидные вещи.

"Первое – Дональд Трамп не меняется. Он и дальше будет пытаться акцентировать свое внимание на том, что он сильный лидер, что он может достигать сделок, на английском языке "deal", с кем-либо, даже с дьяволом и опираться на тот электорат, который является крайне националистическим, америкоцентрическим и абсолютно безразличным к любым иностранным странам и в целом международным делам. Гаррис же показала себя правопреемницей линии партии, которую внедрял Байден и перед ним Обама на протяжении многих лет. Следовательно, в Украине должно быть четко понятно всем, что Гаррис – это стабильность, поступательность и одновременно отсутствие серьезного прогресса в вопросе оказания какого-то определяющего на поле боя оружия. Для примера тех же ракет Tomahawk при Гаррис мы быстро не получим. Вместе с тем, помощь и дальше будет поступать в тех объемах, которых будет достаточно для сдерживания россиян", – отметил эксперт.

Если же победит Трамп, то, по мнению экс-дипломата, тогда может не быть срединного варианта.

"Может быть сдача Украины за короткий промежуток времени. Понятно, что не через 24 часа, как об этом говорится в ряде СМИ, но за короткий промежуток времени. Может быть принуждение Украины к миру с серьезными ограничениями суверенитета. Или в случае, если Трамп будет недоволен тем, как у него сложится диалог с Путиным, он может предоставить все и не только Tomahawk. Так что здесь ситуация, как говорится – палка с двух концов", – говорит Вадим Трюхан.

По его мнению, Украине важно ни в коем случае не вмешиваться в эти выборы не ставить ставку на одного из кандидатов, а принять тот выбор, который сделают американцы.

"Ведь по последним опросам, несмотря на то, что Камила Гаррис выглядела более убедительно на этих дебатах, оба кандидата идут фактически плечом к плечу. В некоторых штатах побеждает Трамп, в некоторых Гаррис, но в целом какого-либо значительного преимущества по состоянию на сегодняшний день, за фактически несколько недель до выборов, ни один из кандидатов не получил. Так что нужно быть очень осторожными, спокойными и рассудительными, поддерживать диалог с обеими партиями, как с республиканцами, так и демократами. И очень нейтрально комментировать ситуацию по тому, кто для Украины предпочтительнее в качестве будущего президента Соединенных Штатов по результатам этих выборов", – подытожил Вадим Трюхан.

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